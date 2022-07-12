Константин Шестаков обсудил с первореченцами будущее района

градоначальника, сейчас имеющиеся силы и средства направляют на восстановление самых проблемных участков.
- Когда мы провели обследование школ, то поняли, что косметического ремонта будет недостаточно. Сначала необходимо капитально отремонтировать кровли и фасады. В прошлом году выделили на эти цели 100 миллионов рублей, на этот год уже запланировано 290 миллионов. Рост финансирования налицо, но его недостаточно - проблемы копились годами, - отметил мэр.
Также жители района узнали, как проходит восстановление стадионов. Константин Шестаков сообщил, что специалисты администрации Владивостока уже разработали документацию для проведения ремонта стадионов школ № 69 и 57, решают вопрос выделения субсидий.
На Сабанеева, 22 по просьбам местных жителей уже в этом году отремонтируют хоккейную коробку. В планах городского управления развития физической культуры и спорта - восстановить повреждённые элементы и дооборудовать площадку.
А на улице Гамарника, 18 уже установлена новая хоккейная коробка. Глава города проверил, как она сделана, в ходе большой прогулки по району.
В ремонте - 162 двора
Один из вопросов, которые задавали люди, касается расселения из соседнего барака на Гамарника, 18а. Мэр рассказал, что жители аварийного дома смогут переехать в новые квартиры в конце следующего года. Для этого строят четыре дома на Русской, в районе Лесного квартала.
Помимо прочего, в этом году пристальное внимание уделяют благоустройству городских тер- риторий и дворов. В списке ремонта на этот год - 162 придомовые территории и несколько общественных пространств.
Константин Шестаков отметил, что только от самих горожан зависит, как будут преображены эти земли. Например, по результатам всеобщего городского голосования в Первореченском районе приводят в порядок сквер на ул. Ульяновской.
А рядом с домом № 56 на улице Луговой заброшенный косогор сможет превратиться в новый парк. Такая идея была предложена местными жителями и поддержана мэром.
Вместо старых гаражей - тротуар
Очень волнует первореченцев решение вопроса с металлическими гаражами. Кто-то переживает за судьбу своих строений, другие озабочены, когда несанкционированно установленные гаражи будут снесены. Специалисты городской администрации заверили, что объекты, которые установлены незаконно, будут демонтированы, а у ветеранов и инвалидов остаётся первоочередное право на размещение гаражей. По каждому такому случаю готовы работать в индивидуальном порядке.
Кстати, жильцы дома № 13 на улице Сабанеева уже определились, что будет организовано вместо незаконных железных боксов в их дворе. Они решили сделать новые лестницы, причём каждая из них будет нести ещё и образовательную функцию. Проект прошёл комиссию и выбран для реализации в этом году.
Константин Шестаков рассказал и о судьбе участков на месте снесённых гаражей на улицах Иртышской, Кубанской и Постышева.
На улице Кубанской, напротив дома Гамарника, 6, сделают тротуар, парковочный карман и проведут работы по озеленению.
Улица Иртышская также будет благоустроена. На участке напротив базы «Аксо» укрепят откос и озеленят это место. К тому же на одном из участков этой улицы могут выделить площадку для размещения бизнеса.
Со специалистами администрации будет проработан и вопрос об устройстве площадки для выгула собак на повороте с Иртышской на улицу Постышева, об этом заявил глава Владивостока.
Алиса ТКАЧЕНКО