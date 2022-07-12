Константин Шестаков обсудил с первореченцами будущее района

- Когда мы провели обследование школ, то поняли, что косметического ремонта будет недостаточно. Сначала необходимо капитально отремонтировать кровли и фасады. В прошлом году выделили на эти цели 100 миллионов рублей, на этот год уже запланировано 290 миллионов. Рост финансирования налицо, но его недостаточно - проблемы копились годами, - отметил мэр.