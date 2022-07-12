«Тигр» из Приморья покажет зубы неонацистам

«Тигр» из Приморья покажет зубы неонацистам

«Тигр» из Приморья покажет зубы неонацистам

Вчера, 15:16
Общество
Фото: Игорь Новиков / пресс-служба правительства Приморского края
В Приморье формируется батальон добровольцев «Тигр» на базе 155-й бригады морской пехоты для участия в спецоперации на Украине. Губернатор края Олег Кожемяко в субботу, 9 июля, побывал на военном полигоне Горностай и принял участие в стрельбах

На полигоне добровольцы отрабатывали навыки стрельбы из автомата АКС 74М как с правого, так и с левого плеча. В течение месяца им предстоит пройти два этапа подготовки на военных полигонах Горностай и Бамбурово. Сдав экзамены и получив берет морского пехотинца, они в составе 155-й бригады морской пехоты отправятся в командировку на Украину.

Фото:Игорь Новиковпресс-служба правительства Приморского края

Мы видели своими глазами, какие проблемы есть на Украине. Много россиян разного возраста сейчас желают встать в строй, некоторым уже за 50. Поэтому губернатор Олег Кожемяко выступил с предложением сформировать батальон добровольцев на базе 155-й бригады морской пехоты. Прошедшие боевую подготовку вступают в ряды морпехов. Хочу пожелать им воинского счастья и удачи, – подчеркнул руководитель регионального отделения ДОСААФ России Сергей Ефремов.

Фото:Игорь Новиков пресс-служба правительства Приморского края

Доброволец с позывным «Бешеный» отметил отличные условия подготовки и оснащение.

Мы должны защищать Родину. Нехорошо, когда дети вместо игр рассказывают, как прятаться от бомбёжки. Я решил пойти добровольцем, помочь нашей армии, 155-й бригаде. Мои друзья и знакомые также сейчас принимают участие в спецоперации на Украине. Подготовка и оснащение – отличное, настроение боевое. Победа будет за нами! – сказал он.

Олег Кожемяко вместе с морпехами принял участие в стрельбах. Из положения стоя и лёжа глава региона поразил тренировочные мишени.

Фото:Игорь Новиков пресс-служба правительства Приморского края

Главный принцип, который мы здесь формируем – землячество. Мы обеспечим батальон всей необходимой экипировкой, спецсредствами, рациями. Батальон придёт к своим землякам подготовленным и будет хорошей поддержкой военным частям, которые участвуют в спецоперации на Украине. Всегда будем рядом с ними, помогать, подставлять своё плечо, – заявил губернатор.

По материалам пресс-службы правительства Приморского края

Фото: Игорь Новиков (правительство Приморского края)

КАК СТАТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕМ И ПОПАСТЬ В БАТАЛЬОН «ТИГР»:

Возраст – от 18 до 60 лет, пол – мужской

Следует обратиться с заявлением в военкомат по месту жительства, где проверят документы и оправят на медкомиссию

Группа добровольцев формируется в краевом военкомате

Сформированная группа добровольцев заключает договор с ДОСААФ на 1 месяц подготовки (через 2 недели – промежуточный экзамен, через месяц – ещё один экзамен, в случае успешной сдачи – заключение контракта на 3 месяца). Во время подготовки и при заключении контракта выплачивается денежное довольствие

В зону СВО добровольцы отправятся вместе с военнослужащими 155-й бригады морской пехоты. Контракт может быть продлён сверх трёх месяцев

Востребованные воинские специальности: миномётчики, наводчики-операторы БТР-82, гранатомётчики, стрелки, снайперы, пулемётчики, связисты

Сюжеты:
Приморский край
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru, mushinskaya@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы