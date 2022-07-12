«Тигр» из Приморья покажет зубы неонацистам

В Приморье формируется батальон добровольцев «Тигр» на базе 155-й бригады морской пехоты для участия в спецоперации на Украине. Губернатор края Олег Кожемяко в субботу, 9 июля, побывал на военном полигоне Горностай и принял участие в стрельбах

На полигоне добровольцы отрабатывали навыки стрельбы из автомата АКС 74М как с правого, так и с левого плеча. В течение месяца им предстоит пройти два этапа подготовки на военных полигонах Горностай и Бамбурово. Сдав экзамены и получив берет морского пехотинца, они в составе 155-й бригады морской пехоты отправятся в командировку на Украину. Фото: Игорь Новиков пресс-служба правительства Приморского края – Мы видели своими глазами, какие проблемы есть на Украине. Много россиян разного возраста сейчас желают встать в строй, некоторым уже за 50. Поэтому губернатор Олег Кожемяко выступил с предложением сформировать батальон добровольцев на базе 155-й бригады морской пехоты. Прошедшие боевую подготовку вступают в ряды морпехов. Хочу пожелать им воинского счастья и удачи, – подчеркнул руководитель регионального отделения ДОСААФ России Сергей Ефремов. Фото: Игорь Новиков пресс-служба правительства Приморского края Доброволец с позывным «Бешеный» отметил отличные условия подготовки и оснащение. – Мы должны защищать Родину. Нехорошо, когда дети вместо игр рассказывают, как прятаться от бомбёжки. Я решил пойти добровольцем, помочь нашей армии, 155-й бригаде. Мои друзья и знакомые также сейчас принимают участие в спецоперации на Украине. Подготовка и оснащение – отличное, настроение боевое. Победа будет за нами! – сказал он. Олег Кожемяко вместе с морпехами принял участие в стрельбах. Из положения стоя и лёжа глава региона поразил тренировочные мишени. Фото: Игорь Новиков пресс-служба правительства Приморского края – Главный принцип, который мы здесь формируем – землячество. Мы обеспечим батальон всей необходимой экипировкой, спецсредствами, рациями. Батальон придёт к своим землякам подготовленным и будет хорошей поддержкой военным частям, которые участвуют в спецоперации на Украине. Всегда будем рядом с ними, помогать, подставлять своё плечо, – заявил губернатор. По материалам пресс-службы правительства Приморского края Фото: Игорь Новиков (правительство Приморского края) КАК СТАТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕМ И ПОПАСТЬ В БАТАЛЬОН «ТИГР»:  Возраст – от 18 до 60 лет, пол – мужской  Следует обратиться с заявлением в военкомат по месту жительства, где проверят документы и оправят на медкомиссию  Группа добровольцев формируется в краевом военкомате  Сформированная группа добровольцев заключает договор с ДОСААФ на 1 месяц подготовки (через 2 недели – промежуточный экзамен, через месяц – ещё один экзамен, в случае успешной сдачи – заключение контракта на 3 месяца). Во время подготовки и при заключении контракта выплачивается денежное довольствие  В зону СВО добровольцы отправятся вместе с военнослужащими 155-й бригады морской пехоты. Контракт может быть продлён сверх трёх месяцев  Востребованные воинские специальности: миномётчики, наводчики-операторы БТР-82, гранатомётчики, стрелки, снайперы, пулемётчики, связисты

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