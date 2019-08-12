На пенсию можно попасть, "не выходя из дома"

Чтобы на дату возникновения права на пенсию в наличии были все необходимые документы, а их содержание и оформление соответствовало требованиям законодательства, органы Пенсионного фонда предоставляют возможность заблаговременного сбора и проверки документов, подтверждающих пенсионные права граждан. Сотрудники Пенсионного фонда проведут оценку сведений, содержащихся в представленных документах, их соответствие данным персонифицированного учета, правильность их оформления; подскажут, какие документы нужно собрать каждому конкретному гражданину. Обратиться за проведением данной заблаговременной работы можно за 1 год до наступления права на пенсию по старости.