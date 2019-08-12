На пенсию можно попасть, "не выходя из дома"

На пенсию можно попасть, "не выходя из дома"

12 августа 2019, 13:00
Общество
Делается это очень просто

Делается это очень просто

С начала года более 21 тысячи приморцев «не выходя из дома» обратилось с заявлением о назначении пенсии и выборе способа ее доставки.

При наличии регистрации на Портале госуслуг заявление о назначении пенсии можно подать через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда России (www.pfrf.ru).

Отделение ПФР по Приморскому краю обращает внимание, что у каждого гражданина есть ряд документов личного хранения (трудовая книжка; справки, подтверждающие периоды работы, не внесенные в трудовую книжку; военный билет; свидетельства о рождении детей; справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимых для назначения льготной пенсии и подтверждающих постоянную занятость на льготной работе и др.), эти документы необходимо предоставить в Пенсионный фонд, иначе расчет пенсии будет произведен по тем сведениям, что есть в базе ПФР.

Чтобы на дату возникновения права на пенсию в наличии были все необходимые документы, а их содержание и оформление соответствовало требованиям законодательства, органы Пенсионного фонда предоставляют возможность заблаговременного сбора и проверки документов, подтверждающих пенсионные права граждан. Сотрудники Пенсионного фонда проведут оценку сведений, содержащихся в представленных документах, их соответствие данным персонифицированного учета, правильность их оформления; подскажут, какие документы нужно собрать каждому конкретному гражданину. Обратиться за проведением данной заблаговременной работы можно за 1 год до наступления права на пенсию по старости.

Таким образом, при предоставлении «личных» документов, необходимых для назначения пенсии, на этапе заблаговременной работы и подачи заявления о назначении пенсии через «Личный кабинет гражданина» можно получить пенсию «не выходя из дома».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Stories:
СтрахованиеПриморье
страхованиеКапитал Страхованиеразмер пенсиисоциальная пенсиястрахование
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы