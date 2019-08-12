В России начались продажи очень крутой и дорогой "Тойоты" (фото)

Продажи новинки стартуют в 13 дилерских центрах Toyota 9 августа. Специально для потенциальных покупателей в 4-х городах — Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону — будут организованы тест-драйвы на гоночных трассах. Стартовая цена возрожденного пятого поколения модели Supra — от 5 534 000 рублей.