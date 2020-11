В России начались продажи очень крутой и дорогой "Тойоты" (фото)

Японская марка вывела на российский рынок свою первую глобальную модель под новой маркой

Японская марка вывела на российский рынок свою первую глобальную модель под новой маркой Японская марка вывела на наш рынок свою первую глобальную модель под маркой GAZOO Racing. Ей стала новая Supra c приставкой GR, пишет «Avto.mail.ru». Продажи новинки стартуют в 13 дилерских центрах Toyota 9 августа. Специально для потенциальных покупателей в 4-х городах — Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону — будут организованы тест-драйвы на гоночных трассах. Стартовая цена возрожденного пятого поколения модели Supra — от 5 534 000 рублей. Toyota Gazoo Racing (TGR) — гоночное подразделение бренда Тойота. Модельный ряд состоит из двух линеек: GR и GR-Sport. Как сообщает пресс-служба Toyota, в планах компании запустить сразу несколько моделей линейки Toyota GR-Sport на российском рынке в 2020 году. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

