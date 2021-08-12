Дайджест: слово мэра, тайфун Лупит и недорогие авиамаршруты из Приморья

Напомним, тигрица, 24 раза напавшая в селах региона на собак и скот, была отловлена в апреле текущего года. Поимка хищницы заняла несколько месяцев — дольше, чем обычно. Отлову мешали два фактора: небрежность местных жителей, оставлявших своих собак на улицах, и умение тигрицы обходить приготовленные для неё ловушки. По мнению специалистов, у пойманного животного был один детеныш или несколько, но что с ними стало — неизвестно.