Дайджест: слово мэра, тайфун Лупит и недорогие авиамаршруты из Приморья

Дайджест: слово мэра, тайфун Лупит и недорогие авиамаршруты из Приморья
Дайджест: слово мэра, тайфун Лупит и недорогие авиамаршруты из Приморья
Сегодня, 15:57ОбществоФото: 1mediainvest.ru
У Владивостока теперь есть официальный глава. Период безвластия в этот раз оказался кратким. В мае должность — по рекомендации полпреда — покинул Олег Гуменюк, а уже в июле депутаты Думы Владивостока утвердили кандидатуру Константина Шестакова.

Впрочем, инаугурация главы — не единственное событие, которое привлекло наше внимание на прошлой неделе. Обзор наиболее значимого — в обзоре «Золотого Рога».

Вот вам слово мэра

На внеочередном торжественном заседании Думы Владивостока, которое состоялось 5 августа, вновь избранный глава Владивостока Константин Шестаков принес присягу. В мероприятии приняли участие краевые парламентарии, представители крайизбиркома, бизнес-сообщества, общественности.

В торжественной обстановке новый глава Владивостока произнес официальные слова:

«Я, Шестаков Константин Владимирович, вступая в должность главы города, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагать все свои силы и способности на благо жителей города».

После этого новоиспеченный мэр обозначил основные направления своей работы. Так, в первую очередь Константин Шестаков собирается сделать город удобным и комфортным для всех и каждого. В частности, он собирается построить новые скверы, парки, общественные пространства,

Кадровые перестановки

После официального вступления в должность мэра Константин Шестаков принял решение о замене своего первого заместителя.

Ранее этот пост занимала Наталья Соколова, которой, однако, пришлось покинуть муниципальную администрацию. Как сообщалось, срок действия контракта с чиновницей закончился, и было решено не продлевать соглашение.

На её место пришёл теперь уже бывший замминистра экономического развития Приморья Сергей Дмитриенко, который и на новом месте будет заниматься развитием экономики, финансами, муниципальными закупками.

У девочки пока еще нет имени

Жители Приморья выбирают имя знаменитой тигрице-хулиганке, нападавшей на собак в Хасанском районе края.

На прошлой неделе хищницу, прошедшую реабилитацию в приморском селе Алексеевка, вернули в дикую природу. Новым домом для большой полосатой кошки стали леса в Амурской области.

Напомним, тигрица, 24 раза напавшая в селах региона на собак и скот, была отловлена в апреле текущего года. Поимка хищницы заняла несколько месяцев — дольше, чем обычно. Отлову мешали два фактора: небрежность местных жителей, оставлявших своих собак на улицах, и умение тигрицы обходить приготовленные для неё ловушки. По мнению специалистов, у пойманного животного был один детеныш или несколько, но что с ними стало — неизвестно.

После отлова хулиганку доставили в центр по спасению диких животных «Тигр». В течение нескольких месяцев специалисты наблюдали за ней — выяснилось, что тигрица здорова, отлично охотится и прошла все тесты на избегание человека.

Квартира и машина за полную вакцину

Приморцы, которые привились обоими компонентами вакцины против коронавируса до 15 сентября текущего года, смогут принять участие в розыгрыше квартир и машин. В региональном правительстве рассказали, кто именно и на каких основаниях сможет принять участие в розыгрыше, и что для этого необходимо сделать.

Всего разыграют две квартиры и пять машин. Эта опция будет доступна для людей, имеющих прописку или регистрацию на территории Приморья и прошли оба этапа вакцинации. В случае с вакциной «Спутник Лайт» — только первый этап.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно:

— быть зарегистрированным по месту жительства на территории Приморского края;

— быть включенным в регистр вакцинированных на территории Приморского края;

— иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги;

— зарегистрироваться с 9.00 16 августа до 23.59 20 сентября на Региональном портале госуслуг Приморского края и получить уникальный код участника жеребьевки.

Перелет за три тысячи на север края

Аврора начнёт совершать регулярные рейсы из приморского посёлка Кавалерово в Хабаровский край. Первый вылет состоится 19 августа.

В региональном правительстве рассказали о том, что летать по маршруту будет самолёт DHC-6. Сами рейсы будут выполняться трижды в неделю — по понедельникам, вторникам и четвергам.

Из Кавалерово в Хабаровск можно будет улететь в 9.40 — самолёт прибудет в региональный центр в 11.55. Уже в 12.55 — обратный рейс из Хабаровска в приморский посёлок. Назад в Кавалерово самолёт возвращается в 14.55.

Как рассказали специалисты, цена билета Хабаровск-Кавалерово составит 3 225 рублей в одну сторону.

Отметим, что этот рейс является социально значимым, а его возобновление стало возможным в рамках выполнения планов единой дальневосточной авиакомпании, которую создали по поручению Владимира Путина.

Почти рекорд

В минувшую пятницу во Владивостоке температура воздуха почти побила рекорд, установленный последний раз в 1965 году. Не хватило всего 0,1 градуса, чтобы сравняться с показателями 56-летней давности.

Как рассказали синоптики «Примпогоды», практически на всей территории края воздух прогрелся до +30…+35 градусов, только на востоке было немного прохладнее — около +27…+28 градусов.

Таким образом, климатическая норма в этот день была превышена на 3-6 градусов.

Жару не смогла «сбить» даже облачность — местами на землю пролились небольшие дожди. К ночи температура опустилась до +17…+23 градусов.

Во Владивостоке температура едва не побила рекорд 1965 года — так жарко в дальневосточной столице в начале августа не было уже больше полувека. Ночью температура опустилась до +23 градусов.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ВладивостокПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы