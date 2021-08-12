Дайджест: слово мэра, тайфун Лупит и недорогие авиамаршруты из Приморья

Впрочем, инаугурация главы — не единственное событие, которое привлекло наше внимание на прошлой неделе. Обзор наиболее значимого — в обзоре «Золотого Рога».
Вот вам слово мэра
На внеочередном торжественном заседании Думы Владивостока, которое состоялось 5 августа, вновь избранный глава Владивостока Константин Шестаков принес присягу. В мероприятии приняли участие краевые парламентарии, представители крайизбиркома, бизнес-сообщества, общественности.
В торжественной обстановке новый глава Владивостока произнес официальные слова:
«Я, Шестаков Константин Владимирович, вступая в должность главы города, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагать все свои силы и способности на благо жителей города».
После этого новоиспеченный мэр обозначил основные направления своей работы. Так, в первую очередь Константин Шестаков собирается сделать город удобным и комфортным для всех и каждого. В частности, он собирается построить новые скверы, парки, общественные пространства,
Кадровые перестановки
После официального вступления в должность мэра Константин Шестаков принял решение о замене своего первого заместителя.
Ранее этот пост занимала Наталья Соколова, которой, однако, пришлось покинуть муниципальную администрацию. Как сообщалось, срок действия контракта с чиновницей закончился, и было решено не продлевать соглашение.
На её место пришёл теперь уже бывший замминистра экономического развития Приморья Сергей Дмитриенко, который и на новом месте будет заниматься развитием экономики, финансами, муниципальными закупками.
У девочки пока еще нет имени
Жители Приморья выбирают имя знаменитой тигрице-хулиганке, нападавшей на собак в Хасанском районе края.
На прошлой неделе хищницу, прошедшую реабилитацию в приморском селе Алексеевка, вернули в дикую природу. Новым домом для большой полосатой кошки стали леса в Амурской области.
Напомним, тигрица, 24 раза напавшая в селах региона на собак и скот, была отловлена в апреле текущего года. Поимка хищницы заняла несколько месяцев — дольше, чем обычно. Отлову мешали два фактора: небрежность местных жителей, оставлявших своих собак на улицах, и умение тигрицы обходить приготовленные для неё ловушки. По мнению специалистов, у пойманного животного был один детеныш или несколько, но что с ними стало — неизвестно.
После отлова хулиганку доставили в центр по спасению диких животных «Тигр». В течение нескольких месяцев специалисты наблюдали за ней — выяснилось, что тигрица здорова, отлично охотится и прошла все тесты на избегание человека.
Квартира и машина за полную вакцину
Приморцы, которые привились обоими компонентами вакцины против коронавируса до 15 сентября текущего года, смогут принять участие в розыгрыше квартир и машин. В региональном правительстве рассказали, кто именно и на каких основаниях сможет принять участие в розыгрыше, и что для этого необходимо сделать.
Всего разыграют две квартиры и пять машин. Эта опция будет доступна для людей, имеющих прописку или регистрацию на территории Приморья и прошли оба этапа вакцинации. В случае с вакциной «Спутник Лайт» — только первый этап.
Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно:
— быть зарегистрированным по месту жительства на территории Приморского края;
— быть включенным в регистр вакцинированных на территории Приморского края;
— иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги;
— зарегистрироваться с 9.00 16 августа до 23.59 20 сентября на Региональном портале госуслуг Приморского края и получить уникальный код участника жеребьевки.
Перелет за три тысячи на север края
Аврора начнёт совершать регулярные рейсы из приморского посёлка Кавалерово в Хабаровский край. Первый вылет состоится 19 августа.
В региональном правительстве рассказали о том, что летать по маршруту будет самолёт DHC-6. Сами рейсы будут выполняться трижды в неделю — по понедельникам, вторникам и четвергам.
Из Кавалерово в Хабаровск можно будет улететь в 9.40 — самолёт прибудет в региональный центр в 11.55. Уже в 12.55 — обратный рейс из Хабаровска в приморский посёлок. Назад в Кавалерово самолёт возвращается в 14.55.
Как рассказали специалисты, цена билета Хабаровск-Кавалерово составит 3 225 рублей в одну сторону.
Отметим, что этот рейс является социально значимым, а его возобновление стало возможным в рамках выполнения планов единой дальневосточной авиакомпании, которую создали по поручению Владимира Путина.
Почти рекорд
В минувшую пятницу во Владивостоке температура воздуха почти побила рекорд, установленный последний раз в 1965 году. Не хватило всего 0,1 градуса, чтобы сравняться с показателями 56-летней давности.
Как рассказали синоптики «Примпогоды», практически на всей территории края воздух прогрелся до +30…+35 градусов, только на востоке было немного прохладнее — около +27…+28 градусов.
Таким образом, климатическая норма в этот день была превышена на 3-6 градусов.
Жару не смогла «сбить» даже облачность — местами на землю пролились небольшие дожди. К ночи температура опустилась до +17…+23 градусов.
Во Владивостоке температура едва не побила рекорд 1965 года — так жарко в дальневосточной столице в начале августа не было уже больше полувека. Ночью температура опустилась до +23 градусов.