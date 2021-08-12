Это наша с тобою земля, это наша с тобой «Демография»…

— В рамках проекта «Вольная борьба — в школах» мы хотим сделать здесь первую, пилотную программу, которая могла бы стать образцом и для других видов спорта. Мы планируем продолжать внедрять эту модель, когда системный вид спорта «заходит» в школу, создается инфраструктура, готовятся необходимые кадры. Когда после урока физкультуры ребенок, если ему понравилось, может двигаться дальше — пойти в пришкольный спортивный клуб, участвовать в соревнованиях. А потом лучших из лучших мы видим уже на экране телевизора, как это происходит сейчас, когда идет олимпиада в Токио и мы все вместе наблюдаем за нашими спортсменами. Это целая пирамида отбора. Надеюсь, что Приморье станет пилотной площадкой для отработки такой общероссийской модели, когда ребенок может заниматься спортом и гармонично развиваться в родном регионе, — заявил директор департамента развития физкультуры и массового спорта Министерства спорта РФ Максим Уразов.