Где в Приморье обучиться кондитерскому делу

Такая возможность появится у жителей региона, обратившихся за помощью в центр занятости. Кроме того, подать заявку и ознакомиться с полным перечнем профессий можно на портале «Работа в России».

Благодаря краевой программе «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020–2027 годы, которая реализуется в рамках нацпроекта «Демография», почти три тысячи жителей региона смогут получить востребованную на краевом рынке труда профессию, сообщили в пресс-службе краевого правительства. «Это могут быть люди, не состоящие в трудовых отношениях, граждане в возрасте 50 лет и старше, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста», — уточнили в краевом министерстве профессионального образования и занятости населения. По многим компетенциям доступны программы профессионального обучения для людей без образования, они смогут освоить профессию «с нуля». На сегодня в топе списка самых выбираемых специальностей — предпринимательство, арт-педагогика и кондитерское производство. Ранее сообщалось, что благодаря региональному проекту «Содействие занятости» приморцы могут бесплатно освоить 45 востребованных профессиональных компетенций по программам WorldSkills».

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