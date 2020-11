Новая беда может обрушиться на тигров в Приморье

Жертвой АЧС станут не только дикие кабаны, но и крупные хищники — в первую очередь особо охраняемые амурские тигры

В одном из фермерских хозяйств Пограничного района констатирована африканская чума свиней. Распоряжением Администрации Приморского края №386-ра в районе объявлен режим ЧС, а в радиусе 100 километров от очага введён карантин. WWF обращает внимание, что методы предотвращения эпизоотии АЧС в европейкой части России не подходят для мест обитания амурского тигра. 31 июля 2019 года в одном из крестьянско-фермерских хозяйств, где животные содержались с нарушением ветеринарных норм, находящемся практически на границе с КНР, обнаружили мертвых домашних животных. И это был первый случай обнаружения вируса африканской чумы на Дальнем Востоке России. Сейчас, к началу сентября, уже официально зафиксировано 16 вспышек заболевания от Приморья до Амурской области. Все эпизоды заболевания кроме одного произошли в фермерских хозяйствах, и только один — среди популяции диких кабанов. Такое несоответствие заставляет задуматься о том, кто же является фактическим распространителем. И простая логика вещей заставляет делать вывод, что, конечно же, «дикие» тут не при чем — они просто не могут фактически заразить такую территорию. И главным распространителем все же являются домашние животные и все те материалы, которые используются при ведении фермерского или домашнего свиноводства. А дикий кабан в этой ситуации является «жертвой». «Ещё два года назад, когда появились сообщения о проникновении этой заразы за Уральский хребет, а потом и о появлении её в Китае, на одном из совещаний специалистов ветеринаров заявлялось, что приход АЧС на Дальний Восток России — это только дело времени, — говорит Павел Фоменко, руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ. — Вот это время и пришло... По факту же мы видим и понимаем, что потенциальный занос и распространение вируса идет, вероятнее всего, бытовым путем: "на колесах", "на крыльях", в багаже и сумках, с продуктами и любым другим грузом, перемещаемым как частными лицами, туристами, так и сельхозпроизводителями. Так что есть основания для пессимизма». Распоряжением администрации Приморского края утвержден и уже реализуется детальный комплексный план ликвидации дальнейшего распространения вируса по территории региона. «Департамент охотничьего надзора Приморского края предпринимает все усилия для выявления очагов заболевания африканской чумой свиней в дикой популяции кабана, — говорит Дмитрий Панкратов, директор департамента охотничьего надзора Приморского края. — Инспекторами совместно с охотпользователями проводится ежедневный мониторинг охотничьих угодий. Принято решение о регулировании численности кабана в Пограничном районе. Добытые пробы немедленно направляются на исследование в ветеринарную лабораторию. Руководители департамента приняли личное участие в планирование работы по локализации очага заболевания. Даны рекомендации местным властям по методам борьбы с заболеванием. Организовано взаимодействие с инспекторами охотнадзора. Только совместными усилиями мы сможем сократить ущерб дикой природе Приморья, ведь от состояния популяции диких копытных животных зависит и состояние популяции хищников: тигра и леопарда». В карантинной зоне запрещены перемещение, покупка свиней, торговля свининой за исключением продуктов промышленного производства, установлены посты ДПС и ветеринарного контроля. По сообщению пресс-службы администрации Приморского края, один из очагов заболевания локализован. «К сожалению, методы борьбы с распространением заболевания, принятые, например, на европейской части России, не подходят для условий Дальнего Востока, — говорит Павел Фоменко. — Метод по сути прост, особенно на бумаге – депопуляция, т.е. доведение численности дикого кабана до минимальных значений. Но мы все прекрасно понимаем, что от кабана зависят наши крупные хищники — и тигр и, в какой-то степени, леопард, и оба вида медведей, и рысь, — да, в общем-то, все мало-мальские хищники не прочь полакомиться кабанятиной. От благополучия диких свиней зависит охотничье хозяйство региона. И тотальная депопуляция в наших условиях — это не выход. На мой взгляд, сейчас нужно заглянуть дальше, чем борьба с дальнейшим распространением заболевания. Уже сейчас государственным органам и общественным организациям нужно быть готовым к условиям низкой численности дикого кабана со всеми вытекающими последствиями: повышенной конфликтностью хищников, снижению доходности охотничьих хозяйств и, как следствие, — увеличению браконьерства и легального пресса охоты на другие виды копытных». WWF России на территориях модельных охотничьих хозяйств, в Приморском и Хабаровском краях, уже много лет отрабатывает методы увеличения численности альтернативных дикому кабану видов копытных. Таких как пятнистый олень, изюбрь, косуля, на которых, в случае серьезного падения численности кабана в дикой природе, смогут переключиться наши редкие крупные кошки — тигр и леопард. В питании тигров, например, центральных районов Сихотэ-Алиня, доля кабана составляет целых 50 процентов! А вот на юго-западе и восточном склоне Сихотэ-Алиня эта зависимость — порядка 10-20 процентов, как раз за счет преобладания там альтернативных видов копытных животных. Однако высокая численность оленя и косули только на территории модельных хозяйств, проблему для всех тигров не решит. Что же делать? По мнению специалистов WWF России, для субъектов Федерации, «имеющих» крупных кошек, необходимо создать Стратегию развития охотничьего хозяйства, предусматривающую риски, в том числе, от эпизоотий и с учётом сохранения редких видов животных и растений. И внедрить методы увеличения альтернативных кабану видов на всем ареале амурского тигра. А в этом без государственных органов и средств не обойтись. Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке России ведется в тесном сотрудничестве со специально уполномоченными государственными организациями при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России. «Африканская чума свиней (АЧС) – особо опасное заболевание представителей семейства свиней, для которых уровень летальности может составлять 100 %. Другие животные, включая человека, этому заболеванию не подвержены вовсе, — комментирует происходящее заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, доктор биологических наук Михаил Щелканов. — Природные очаги АЧС находятся на территории Африканского континента и поражают африканские виды свиней (бородавочники, кистеухие и большие лесные свиньи). В Южной Европе, где клещи-орнитодоросы могут паразитировать на привычном для нас диком кабане (к этому же виду относятся и домашние свиньи), тоже могут формироваться вторичные природные очаги в случае заноса возбудителя АЧС в подходящие экосистемы. Однако на территории Северной Евразии (включая и Приморский край), где теплолюбивые клещи-орнитодоросы отсутствуют, дикие кабаны не способны самостоятельно поддерживать устойчивую циркуляцию возбудителя АЧС, и природные очаги не формируются. Более того, здесь источником заражения всегда является человек, который – сам не болея (подчеркну это ещё раз!) — заносит вирус в популяции домашних свиней, а уже оттуда вирус проникает в популяции дикого кабана. Нарушения правил содержания домашних свиней создаёт угрозу для диких кабанов, однако именно их-то чаще всего и объявляют главным виновником всех бед: гораздо безопаснее объяснять причины падежа не человеческой безалаберностью, а действием неодолимой природной стихии. Не стали исключением и эпизоотические события, связанные с распространением АЧС в Приморском крае в конце июля этого года. Причиной эпизоотии стало нарушение ветеринарного законодательства, выразившееся в свободном выгуле домашних свиней вблизи интенсивно используемого пограничного перехода «Пограничный-Суйфуньхэ» на фоне эпизоотии АЧС в сопредельных северных провинциях Китая. Следует подчеркнуть, что до начала августа падёж диких кабанов в Пограничном районе отсутствовал, что подтверждается регулярными донесениями инспекторов департамента охотнадзора. Возбудитель АЧС чрезвычайно контагиозен и устойчив во внешней среде, поэтому распространяться он может контактным путём и на шинах автомобилей, и падальщиками: птицами, грызунами, мухами … Сохраняется вирус даже в продуктах мясопереработки! Жертвой АЧС станут не только дикие кабаны, но и крупные хищники — в первую очередь особо охраняемые амурские тигры. В настоящее время все заинтересованные специалисты, Дальневосточное отделение РАН, государственные и общественные организации участвуют в мероприятиях по снижению ущерба от эпизоотической вспышки АЧС на территории Приморского края». Фото с фотоловушки

