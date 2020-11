Приморский край хочет собирать деньги с отдыхающих

Максимальный размер сбора - 100 рублей в сутки

Максимальный размер сбора - 100 рублей в сутки Ряд регионов, включая Приморский край, хотят ввести на своей территории курортный сбор, сообщил глава Минкавказа Сергей ЧЕБОТАРЕВ на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Однако, это невозможно до завершения эксперимента в 2022 году. По данным г-на Чеботарева, общая собранная в Алтайском крае, на Кубани и Ставрополье сумма курортного сбора в 2018 году составила 313 млн рублей. В этом году только в Ставропольском крае планируется собрать порядка 250 млн рублей за весь год, что примерно на 35% больше, чем в 2018 году. Министр отметил, что на собранные в рамках эксперимента денежные средства в Ставропольском и Алтайском краях работы по восстановлению и развитию курортов начаты еще в 2018 году, в Краснодарском крае - в 2019. Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России был начат 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля - в восьми муниципалитетах Краснодарского края, он продлится до 31 декабря 2022 года. На региональном уровне устанавливаются территория эксперимента, размер сбора, порядок и сроки его исчисления. Максимальный размер сбора 2019 году - 100 рублей в сутки. При этом размер сбора может дифференцироваться в зависимости от сезона - вплоть до снижения до 0 рублей, времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта. Платить сбор обязаны совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

