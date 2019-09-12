Приморский край хочет собирать деньги с отдыхающих

Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России был начат 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля - в восьми муниципалитетах Краснодарского края, он продлится до 31 декабря 2022 года. На региональном уровне устанавливаются территория эксперимента, размер сбора, порядок и сроки его исчисления. Максимальный размер сбора 2019 году - 100 рублей в сутки. При этом размер сбора может дифференцироваться в зависимости от сезона - вплоть до снижения до 0 рублей, времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта. Платить сбор обязаны совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более 24 часов.