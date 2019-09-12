Приморцы стали реже страховать свою жизнь

«Последние цифры указывают на то, что приморцы, скорее всего, остались недовольны доходностью по завершившимся договорам инвестиционного страхования жизни. Аналогичная тенденция наблюдается и по стране в целом. Также улучшилась осведомлённость граждан об особенностях продукта, в том числе за счёт того, что страховщиков и их агентов обязали предупреждать клиентов о возможных рисках и существенных условиях договора», — отметила советник экономический Аппарата главного управления Дальневосточного ГУ Банка России Елена Швецова.