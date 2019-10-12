Президент ВГУЭС рассказал о причине смены вузом своего названия

По словам президента ВГУЭС Геннадия Лазарева, динамично развивающийся во всех отношениях вуз, больше не может называться по-старому. В связи с расширением перечня направлений подготовки во ВГУЭС грядут существенные перемены. В скором времени в вузе появятся такие направления подготовки как психология, направления в сфере информационных технологий, управленческие, а также педагогические специальности. По мнению президента, многопрофильному образовательному учреждению необходимо иметь более глобальное по смыслу название. Также данное решение обусловлено тем, что название «ВГУЭС» стало вызывать вопросы и у партнеров и гостей университета, по мнению которых оно не отвечает содержанию направлений подготовки вуза.