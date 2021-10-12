Что делать, если вы столкнулись с насилием?

Что делать, если ваш знакомый оказался в цикле насилия, что делать жертве насилия, куда звонить и где искать поддержку

Насилие в семье касается не только супругов, но и детей, родителей, братьев, и сестер, сожителей. Фото: Правительство Приморского края

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