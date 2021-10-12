В Думе города продолжается подготовка к VI Гражданскому форуму «Молодой Владивосток»

Вопрос о подготовке VI Гражданского форума был рассмотрен на заседании Общественного совета Думы города Владивостока. Также в повестку заседания вошли вопросы о кандидатуре на должность председателя городской ветеранской организации, о ходе реализации муниципальной программы по профилактике правонарушений.

В заседании Общественного совета приняли участие председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, председатель Общественного совета Думы Юрий Фильченок, представители общественных организаций. Общественный совет рассмотрел вопрос о кандидатуре на должность председателя Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов города Владивостока, которая будет предложена к рассмотрению на предстоящем пленуме городской ветеранской организации. Также Общественный совет обсудил реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Владивостокского городского округа на 2019 – 2023 годы». Участники заседания предложили активизировать взаимодействие Общественного совета с Антитеррористической комиссией Владивостока. О ходе подготовки к VI Гражданскому форуму «Молодой Владивосток» доложил председатель Общественного совета Думы Юрий Фильченок. В рамках форума планируется проведение двух круглых столов по основным темам: «Проблемы и пути развития молодежного предпринимательства в городе Владивостоке», «Молодая наука ― будущее Владивостока». В ходе торжественного открытия к участникам форума обратятся руководители исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления, состоится выступление докладчиков, представителей профильных управлений городской администрации, экспертов по таким направлениям, как «Молодежь и культура. Разнообразие культурного Владивостока», «Физическая культура и спорт в городе Владивостоке. Здоровье молодежи: Индивидуальная ответственность. Здоровый образ жизни», «Спортивное и патриотическое воспитание молодежи. О создании условий для развития физической культуры и спорта в образовательных учреждениях города Владивостока». В форуме планируют принять участие представители ДВО РАН, ДВФУ, Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Русский», МГУ им. адм. Г.И. Невельского, молодежных общественных организаций и объединений Владивостока. «2021 год объявлен в России Годом науки и технологий, поэтому закономерно, что вопросы развития молодежной науки нашли широкое отражение в повестке VI Гражданского форума. В целом, повестка форума, ориентированного на молодежь, будет содействовать продвижению ряда инициатив по развитию экономического, инновационного, научного, кадрового потенциала Владивостока. Во всех этих сферах сегодня активно задействуется новое поколение горожан: молодые ученые, сотрудники институтов, предприятий и организаций, начинающие свою профессиональную карьеру. Форум также будет ориентирован на тех, кто только выбирает свой жизненный путь, определяется с будущей профессией или проходит обучение. Так, в рамках форума планируется презентация концепции развития довузовского морского образования на острове Русский ― на базе Морского государственного университета им. адм. Г.И. Невельского. Данный проект по подготовке кадров для морских инженерных специальностей в случае его результативной реализации будет способствовать наращиванию человеческого капитала, закреплению в Дальневосточном регионе России высококвалифицированных кадровых ресурсов, внесет вклад в продвижение Концепции развития острова Русский, утвержденной Правительством РФ. Таким образом, весь комплекс вопросов по молодежной науке, предпринимательству, здоровому образу жизни, культурному разнообразию, планируемых к обсуждению на Гражданском форуме, будет нацелен прежде всего на содействие в реализации государственной молодежной политики в приморской столице», ― подчеркнул председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter