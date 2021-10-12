Эксперты отмечают: важно чтобы прививку сделали все слои населения, но особенно актуально вакцинироваться для граждан в возрасте «60+» — это самая уязвимая группа, в которой отмечается высокая смертность от коронавирусной инфекции. В ходе пресс-конференции «Острая актуальность вакцинации против новой коронавирусной инфекции людей старшей возрастной группы и людей с хроническими заболеваниями» отмечалось: если в амбулаториях по всему краю растет число обращений граждан в возрасте от 18 до 59 лет с симптомами этого заболевания, то в стационары попадают более возрастные граждане. Более половины госпитализированных с коронавирусной инфекцией или с подозрением — граждане старше 60 лет.