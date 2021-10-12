Медики ожидают нарастания числа заболевших уже в ближайшие дни. При этом темпы вакцинации в регионе остаются низкими, что не позволяет сформировать коллективный иммунитет. На данный момент двукратно вакцинировались чуть более 40 процентов населения, при необходимости не менее 80-ти процентов.
Эксперты отмечают: важно чтобы прививку сделали все слои населения, но особенно актуально вакцинироваться для граждан в возрасте «60+» — это самая уязвимая группа, в которой отмечается высокая смертность от коронавирусной инфекции. В ходе пресс-конференции «Острая актуальность вакцинации против новой коронавирусной инфекции людей старшей возрастной группы и людей с хроническими заболеваниями» отмечалось: если в амбулаториях по всему краю растет число обращений граждан в возрасте от 18 до 59 лет с симптомами этого заболевания, то в стационары попадают более возрастные граждане. Более половины госпитализированных с коронавирусной инфекцией или с подозрением — граждане старше 60 лет.
Причем, как отмечает главврач КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», главный внештатный гериатр министерства здравоохранения Приморья Ольга Агеева, это пациенты с сопутствующей патологией.
— Это такие заболевания, как онкология, сердечно-сосудистые, гипертония, а также граждане с лишним весом и после перенесенных хирургических вмешательств. Наличие тяжелых, порой нескольких таких недугов у людей старшего поколения, приводит к тому, что коронавирусная инфекция у них протекает более сложно, наносит урон на все органы и системы организма, приводит к обострению основных заболеваний. Все это может привести к неблагоприятным последствиям — инфарктам, инсультам, тромбозам и даже к летальному исходу, — предупреждает Ольга Агеева.
Она отметила, что с начала массовой вакцинации в нашем госпитале было пролечено порядка полутора тысяч человек, из них вакцинированных двумя компонентами 39 человек.
Главврач подчеркнула, что свой отказ от вакцинации пациенты, попавшие в госпиталь с диагнозом «коронавирусная инфекция», оправдывают тем, что надеялись на более легкое течение болезни.
Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Приморья по терапии и общей врачебной практике Максим Кабалык отметил, что в крае ежедневно 250-300 человек обращаются к врачам с симптомами ОРВИ и коронавирусной инфекции. Из них треть — это люди старше 60 лет.
— Если человек почувствовал недомогание, то при появлении респираторных симптомов, таких как повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, затруднение при дыхании, необходимо организовать самоизоляцию. Для пожилых граждан важно обеспечить контроль хронических заболеваний: при сахарном диабете контролировать уровень лейкемии, проверять артериальное давление. Обязательно обратиться за помощью в амбулаторные центры, инфекционные кабинеты при поликлиниках, любо вызвать врача на дом, — пояснил Максим Кабалык.
Он подчеркнул: нельзя заниматься самолечением. Применение антибактериальных препаратов при коронавирусной инфекции не только бесполезно, но и нередко негативно сказывается на здоровье. В качестве основного средства рекомендовано только жаропонижающее — это парацетамол. Применение иных средств при самолечении для снижения высокой температуры недопустимо.
Максим Кабалык особо подчеркнул необходимость врачебного наблюдения после лечения.
— Все пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, имеют сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет. Они, в первую очередь, проходят углубленную диспансеризацию, которая включает в себя, в том числе, компьютерную томографию, тест шестиминутной ходьбы (применяется для определения функционального класса сердечной недостаточности), эхокардиографию, — уточнил Максим Кабалык.
Он отметил: самой эффективной профилактикой коронавирусного заболевания является иммунизация взрослого населения, в том числе лиц старшего возраста, а также изоляции заболевших, ношение масок и обработка рук антисептиками.
После вакцинации двумя компонентами должно пройти порядка 45 суток, чтобы сформировался стойкий иммунитет. Если человек не привит никакими прививками, то начинать надо с прививки от коронавирусной инфекции — она опаснее. Между этими прививками должен быть интервал — не менее месяца. Прививку от гриппа и пневмококковой инфекции можно делать в один день.
Отметим, что в крае активно реализуется государственная программа края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.