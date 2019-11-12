Дальневосточникам могут вернуть прежний пенсионный возраст

Как ни надеялись московские власти, идиотов на Дальнем Востоке не оказалось - как только чудовищная реформа была запущена, из ДФО резко усилился отток населения. Жить в климатическом аду, да еще на краю цивилизации желающих практически нет. Сегодня многих от эвакуации удерживает лишь отсутствие необходимых средств.