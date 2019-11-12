Доступные билеты из Владивостока в Москву стали дороже

Досье газеты «Золотой Рог»: Так называемые «плоские» тарифы в эконом-классе действуют с 2015 года на рейсах «Аэрофлота» из Москвы в дальневосточные города. Это тарифы с фиксированной ценой, которая не зависит от даты покупки билета. Воспользоваться такими тарифами может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания. То есть речь не идет о привилегии для приморцев. При этом «плоские» тарифы в отличие от льготного тарифа не субсидируются государством - убытки от них покрываются за счет более доходных маршрутов «Аэрофлота».