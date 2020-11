Доступные билеты из Владивостока в Москву стали дороже

"Плоские" тарифы увеличены до 26,1 тыс. рублей и 22,95 тыс. рублей

«Плоские» тарифы увеличены до 26,1 тыс. рублей и 22,95 тыс. рублей «Аэрофлот» после длительной задержки открыл продажи билетов по «плоским» тарифам на Дальний Восток на 2020 год, что сразу же вызвало ажиотаж в авиакассах, несмотря на подорожание билетов. Как и ранее, рейсы будут выполнять «Аэрофлот» и его дочерняя компания «Россия» - во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. «С учетом роста основных расходов, в частности на топливо, компания была вынуждена впервые с 2018 года увеличить тарифы на достигнутый уровень инфляции», - пояснили в «Аэрофлоте». Инфляция в РФ в 2018 году согласно официальным данным составила 4,3%. «Плоский» тариф «Аэрофлота» на рейсах из Владивостока в Москву и обратно ранее составлял 25 тыс. рублей, на рейсах его дочерней компании «Россия» - 22 тыс. рублей. В 2020 году тарифы увеличены до 26,1 тыс. рублей (рост на 4,4%) и 22,95 тыс. рублей (рост на 4,3%) соответственно. Досье газеты «Золотой Рог»: Так называемые «плоские» тарифы в эконом-классе действуют с 2015 года на рейсах «Аэрофлота» из Москвы в дальневосточные города. Это тарифы с фиксированной ценой, которая не зависит от даты покупки билета. Воспользоваться такими тарифами может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания. То есть речь не идет о привилегии для приморцев. При этом «плоские» тарифы в отличие от льготного тарифа не субсидируются государством - убытки от них покрываются за счет более доходных маршрутов «Аэрофлота». Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото ТАСС

