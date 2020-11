"Некоторые крутят пальцем у виска"

Новогоднее настроение во Владивостоке наступает всё раньше, но это нравится далеко не всем

Новогоднее настроение во Владивостоке наступает всё раньше, но это нравится далеко не всем На территории Владивостокского городского «Дворца детского творчества» еще не со всех лиственных деревьев и кустарников облетели листья. И они даже посвежели после утреннего дождика. Тем не менее, здесь уже «пахнет» глубокой зимой и Новым годом. На верхней площадке комплекса, на месте, где ранее находился бездействовавший фонтан, установлена, наверное, первая в городе новогодняя елка с большими шарами. Пожалуй, это еще раз доказывает, что если хочется праздника, то все в ваших руках. Дети еще только-только отгуляли осенние каникулы, а елка уже создает хорошее настроение тем, что напоминает о грядущем зимнем отдыхе. Правда, как сообщил корреспонденту «Золотого Рога» один из знакомых, он видел, как «некоторые горожане, видя елку, крутили пальцем у виска». По данным городской администрации за счет бюджета в городе в этом году будет установлено 11 елок. Самая большая – на центральной площади Владивостока. На устройство здесь новогоднего городка и праздничное оформление Спортивной набережной предполагается потратить 11 590 000 рублей. Помимо центральной площади праздничные елки будут установлены не только по главным районам города, но и в поселке Трудовом, и в селе Береговом. Праздничное оформление затронет в центре города улицы Фокина и Светланскую. В учреждениях культуры пройдут десятки мероприятий. Традиционно 31 декабря обещаны фейерверки в центре города, на острове Русском и в поселке Трудовом. На открытых площадках города запланировано провести концерты и театрализованные представления, а 1 января будет дан большой праздничный концерт на центральной площади. Виктор КУДИНОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

