Пусть старость подождет!

Предотвратить или отсрочить развитие опасных заболеваний поможет долговременный уход за пожилыми приморцами Обеспечить активное долголетие пенсионерам Приморья – одна из задач регионального проекта «Старшее поколение». Начиная с 2019 года, в крае работают дополнительные меры по социальному обслуживанию пожилых приморцев, а также внедряются методы долговременного ухода. О нововведениях, которые коснулись или вскоре коснутся пенсионеров края, в интервью деловой газете «Золотой Рог» рассказала заместитель директора департамента труда и социального развития Приморского края Елена ЧИБРИКОВА. - Елена Павловна, в начале ноября в Приморье побывала группа специалистов научно-исследовательского центра «Геронтология» из Москвы, которые провели обучающий курс для социальных работников региона. О чем рассказывали, и как новые знания помогут соцработникам и их подопечным? - Программа занятий касалась долговременного ухода за пожилыми людьми. Система долговременного ухода в России развивается с 2018 года согласно поручению президента. Она предполагает оказание комплексной помощи человеку – как правило, пожилого возраста или имеющему инвалидность – со стороны медицинских работников, социальных служб и семьи. Программа долговременного ухода «включается» при первых признаках потери человеком своего функционального статуса. Сегодня по этому пути идет весь мир. В нашей стране долговременный уход за нуждающимися стал одним из направлений регионального проекта «Старшее поколение», который разработан и реализуется в рамках национального проекта «Демография». Добавлю, что более 20 человек в Приморье сегодня проходят обучение по специальности «гериатр». Их готовят на базе краевого госпиталя ветеранов. Предполагается, что врач-гериатр будет совместно со специалистом-соцработником готовить «карту здоровья» для пожилого приморца. - Для чего необходим долговременный уход за пожилыми людьми? - Вместе с продолжительностью жизни увеличивается и количество пожилых людей. Это значит, что перед государством стоит задача обеспечить им активное долголетие. И система долговременного ухода необходима для того, чтобы при появлении у пожилого человека первых функциональных нарушений, или гериатрических проблем, оказать ему необходимую помощь. Фактически речь идет об обеспечении человеку «здорового старения» и активного, насколько это позволяет здоровье, образа жизни. - Как понять, что человеку необходим долговременный уход? - Как правило, к 60 годам у человека наблюдается ряд гериатрических синдромов – замедленные движения, частые падения и другие. И если предпринять профилактические меры на начальной стадии, то можно значительно отсрочить их развитие. Состояние человека оценивается по специальной шкале, и по итогам этой диагностики специалист-гериатр выносит рекомендацию – необходим ли человеку долговременный уход или нет. Однако чаще всего с пожилыми людьми взаимодействуют социальные работники, и именно они будут выполнять основную работу в рамках долговременного ухода за пожилыми людьми. Поэтому мы за счет департамента обучили более 80 сотрудников краевых домов-интернатов для престарелых и инвалидов, а также работников Приморского центра социального обслуживания населения, которые оказывают социальные услуги на дому. Сегодня в рамках работы центров социального обслуживания мы определяем нуждаемость гражданина в предоставлении социальных услуг. В рамках долговременного ухода, как предполагается, после определения нуждаемости в социальных услугах, социальный работник совместно с врачом-гериатром будет решать, что можно сделать для обеспечения активного долголетия человека. - Предусмотрено ли обучение для родственников пожилых людей, требующих особого отношения к своему здоровью? - Помимо работы социальных служб и медиков, не менее важна роль третьей составляющей долговременного ухода – семьи. Поэтому в Приморье много лет успешно работает школа реабилитации для родственников, которые ухаживают за пожилыми людьми. Занятия бесплатны как для родственников, так и для волонтеров, занимающихся социальной работой. Курсы школы реабилитации проводятся на всей территории края. Пройти обучение может любой гражданин, в том числе – социальный работник, который испытывает потребность в новых знаниях и навыках. - Какие меры по психологической разгрузке предусмотрены для социальных работников? - Профессиональное «выгорание» – это актуальный вопрос для всех профессий, которые предполагают частое общение с людьми. Социальная работа также предполагает наличие у человека эмпатии, умения отделять профессиональное от личного, отвлекаться на хобби. В рамках психологической подготовки социальных работников мы даем эти навыки. Социальный работник должен уметь работать, в том числе, и со стрессами, которые испытывает обслуживаемый им человек. Мы стараемся готовить социальных работников к взаимодействию с людьми со «сложным» характером, чтобы не допускать ситуаций, когда пожилой человек отказывается от социальной помощи. И в рамках обучающего курса, проведенного специалистами АНО «НИИЦ «Геронтология», также был сделан упор на психологическую поддержку социальных работников и основы психологической работы с родственниками тяжело больных людей. - В 2019 году в Приморье внедрена новая практика – организованная доставка пожилых людей, проживающих в сельской местности, для прохождения медицинского обследования в райцентре. Каковы первые итоги этой кампании? - Благодаря совместной работе нашего департамента и департамента здравоохранения по состоянию на 1 ноября в Приморье была обследована почти 1 тысяча человек пожилого возраста. Списки людей, которые нуждаются в обследовании, продолжают формироваться. Работа по обеспечению долговременного ухода ведется в рамках 27 междисциплинарных бригад, сформированных при КГБУ «Приморский центр социального обслуживания населения». В октябре в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2021годы они получили новые автомобили, на которых пожилые люди доставляются в медицинские учреждения для прохождения диспансеризации. Цель – раннее выявление и профилактика социально значимых заболеваний. Диагностика таких заболеваний позволит нам понять, нуждается ли человек в долговременном уходе, или нет. На следующем этапе мы планируем реализацию ряда проектов – например, по профилактике когнитивных нарушений, прежде всего - деменции. Специалисты говорят, что ранее вмешательство может серьезно отсрочить развитие этого недуга. Причем выявить деменцию возможно с помощью самых простых тестов еще на ранних стадиях. Здесь будет важна, в том числе, роль социальных служб, а также родственников человека. - Сколько человек в Приморье нуждается в долговременном уходе? - Численность таких людей будет понятна после того, как мы проведем специальное тестирование. Однако на сегодня примерно 4,3 тысячи приморцев постоянно проживают в учреждениях социального обслуживания края; еще более 8,1 тысяч человек находятся на обслуживании в надомных условиях. Это именно та категория, с которой мы начнем работать по методу долговременного ухода. - Возможен ли долговременный уход в случае, если человек имеет серьезное заболевание, которое может представлять угрозу его жизни? Или выход один – нахождение в стационарном учреждении? - Общаясь с людьми, я всегда говорю – для пожилого человека очень важна привычная социальная среда. И если он адекватно воспринимает окружающую действительность, фактор «родных стен» и нахождения рядом родных людей очень важен. Однако единого рецепта нет. Бывают ситуации, когда ухаживать за человеком с когнитивными нарушениями приходится долго, и это тяжело для родственников. Иногда семья не справляется с этим ни физически, ни морально. В таких случаях уход за пожилым человеком в социальном учреждении будет более профессиональным, но важно, чтобы у его родных не возникло чувства вины. Эти моменты, в том числе, обсуждаются в школах реабилитации. - А если человек проживает один? - Если человек нуждается в постоянном постороннем уходе, для него комиссией при отделах соцзащиты составляется индивидуальная программа предоставления социальных услуг, либо принимается решение о необходимости предоставления услуг в стационарной форме. Если ситуация сложная, и человек нуждается в постоянной помощи, его направят в стационар. Но при этом существует приказ Минздрава РФ, который оговаривает, что по возможности следует обеспечить уход на дому – этот тот самый фактор «родных стен», о котором я уже говорила. ВОПРОС РЕБРОМ - Есть ли в Приморье мужчины - социальные работники? Идет ли сегодня молодежь в эту профессию? - За последние несколько лет приморский социальный работник «помолодел». Сейчас средний возраст соцработника находится в районе 45 лет, но есть и очень молодые специалисты – 18-20 лет. Они работают очень хорошо, и их любят получатели социальных услуг. Есть среди социальных работников и мужчины, а также «семейные бригады» - это пара соцработников, в которых женщина выполняет женскую работу по дому, а мужчина – тяжелые работы, требующие физической силы. На фото: Заместитель директора департамента труда и социального развития Приморского края Елена Чибрикова: «Программа долговременного ухода «включается» при первых признаках потери человеком своего функционального статуса. Сегодня по этому пути идет весь мир». Фото автора Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

