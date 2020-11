Во Владивостоке "выросла" первая праздничная елка

На месте фонтана у Дворца детского творчества установлена новогодняя елка

На месте фонтана у Дворца детского творчества установлена новогодняя елка На территории Владивостокского городского «Дворца детского творчества» еще не со всех лиственных деревьев и кустарников облетели листья. И они даже посвежели после утреннего дождика. Тем не менее, здесь уже «пахнет» глубокой зимой и Новым годом. На верхней площадке комплекса, на месте, где ранее находился бездействовавший фонтан, установлена, наверное, первая в городе новогодняя елка с большими шарами. Пожалуй, это еще раз доказывает, что если хочется праздника, то все в ваших руках. Дети еще только-только отгуляли осенние каникулы, а елка уже создает хорошее настроение тем, что напоминает о грядущем зимнем отдыхе. По данным городской администрации за счет бюджета в городе в этом году будет установлено 11 елок. Самая большая – на центральной площади Владивостока. На устройство здесь новогоднего городка и праздничное оформление Спортивной набережной предполагается потратить 11 590 000 рублей. Помимо центральной площади праздничные елки будут установлены не только по главным районам города, но и в поселке Трудовом, и в селе Береговом. Праздничное оформление затронет в центре города улицы Фокина и Светланскую. В учреждениях культуры пройдут десятки мероприятий. Традиционно 31 декабря обещаны фейерверки в центре города, на острове Русском и в поселке Трудовом. На открытых площадках города запланировано провести концерты и театрализованные представления, а 1 января будет дан большой праздничный концерт на центральной площади. Фото автора: На месте фонтана у Дворца детского творчества выросла праздничная елка. Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

