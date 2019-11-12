Во Владивостоке "выросла" первая праздничная елка

По данным городской администрации за счет бюджета в городе в этом году будет установлено 11 елок. Самая большая – на центральной площади Владивостока. На устройство здесь новогоднего городка и праздничное оформление Спортивной набережной предполагается потратить 11 590 000 рублей. Помимо центральной площади праздничные елки будут установлены не только по главным районам города, но и в поселке Трудовом, и в селе Береговом. Праздничное оформление затронет в центре города улицы Фокина и Светланскую. В учреждениях культуры пройдут десятки мероприятий.