«Нельзя по улице пройти»: В каких еще странах введены QR-коды

«Нельзя по улице пройти»: В каких еще странах введены QR-коды

«Нельзя по улице пройти»: В каких еще странах введены QR-коды

Сегодня, 14:14
Общество
Фото: Золотой Рог
С 13 ноября в Хабаровском крае, как и ранее в Приморье и в ряде других регионов РФ, вводят дополнительные ограничения из-за непростой эпидемиологической обстановки с COVID-19.

В частности QR-коды о вакцинации от коронавируса потребуются теперь и для входа в ТЦ, а также в ряд других заведений.

Ужесточения распространяются на 8 муниципалитетов: Хабаровск и Хабаровский район, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Советскую Гавань, Бикин, Амурск, пос. Переяславка.

Без QR-кода или справки не удастся попасть в ТЦ, магазины, крытые рынки с площадью более 1000 квадратных метров.

Подобная практика борьбы с коронавирусной инфекцией не нова для мира.

Например в Нидерландах, Италии, Израили и Франции без сертификата о вакцинации, практически никуда не попасть.

Фото:предоставлено Золотому Рогу

В Нидерландах для посещения общепита, казино и массовых мероприятий, в том числе и культурных — нужен QR-код.

Фото:предоставлено Золотому Рогу

Южная Корея и вовсе была впереди планеты всей. Там пропускную систему QR-кодов внедрили еще на старте пандемии. Чтобы учиться и развлекаться — код обязателен.

Фото:предоставлено Золотому Рогу

А граждане Канады в путешествиях по стране и вовсе обязаны каждый раз подтверждать свою вакцинацию.

Фото:предоставлено Золотому Рогу

Чтобы скупиться, добраться до работы в метро, отдохнуть в ресторане или провести ночь в отеле Китая — QR-код обязателен.

Фото:предоставлено Золотому Рогу

Сюжеты:
Дальний Восток
вакцинацияХабаровскПриморьеХабаровский крайQR-код
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