«Нельзя по улице пройти»: В каких еще странах введены QR-коды

С 13 ноября в Хабаровском крае, как и ранее в Приморье и в ряде других регионов РФ, вводят дополнительные ограничения из-за непростой эпидемиологической обстановки с COVID-19.

В частности QR-коды о вакцинации от коронавируса потребуются теперь и для входа в ТЦ, а также в ряд других заведений. Ужесточения распространяются на 8 муниципалитетов: Хабаровск и Хабаровский район, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Советскую Гавань, Бикин, Амурск, пос. Переяславка. Без QR-кода или справки не удастся попасть в ТЦ, магазины, крытые рынки с площадью более 1000 квадратных метров. Подобная практика борьбы с коронавирусной инфекцией не нова для мира. Например в Нидерландах, Италии, Израили и Франции без сертификата о вакцинации, практически никуда не попасть. Фото: предоставлено Золотому Рогу В Нидерландах для посещения общепита, казино и массовых мероприятий, в том числе и культурных — нужен QR-код. Фото: предоставлено Золотому Рогу Южная Корея и вовсе была впереди планеты всей. Там пропускную систему QR-кодов внедрили еще на старте пандемии. Чтобы учиться и развлекаться — код обязателен. Фото: предоставлено Золотому Рогу А граждане Канады в путешествиях по стране и вовсе обязаны каждый раз подтверждать свою вакцинацию. Фото: предоставлено Золотому Рогу Чтобы скупиться, добраться до работы в метро, отдохнуть в ресторане или провести ночь в отеле Китая — QR-код обязателен. Фото: предоставлено Золотому Рогу

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