Свыше 13 тысяч приморцев вакцинировались за прошедшие сутки

По данным оперативного штаба на 12 ноября, в Приморье число переболевших коронавирусной инфекцией составляет 80 307 человек с начала эпидемии. Рост заболеваемости продолжается, за последние сутки выявлено 389 новых случаев.

За прошедшую неделю 1 590 человек госпитализированы в стационары с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция», из них 174 человека — с завершенной вакцинацией. — После вакцинации человек может заболевать, но тогда течение болезни проходит в средней степени тяжести. Безусловно, даже вакцинированные пациенты, но вновь заболевшие и с наличием хронических заболеваний, будут госпитализированы. Однако их выздоровление наступит быстрее и риски осложнений ниже, — разъясняет главный внештатный инфекционист Приморья Анна Симакова. Напомним, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции в крае продолжается в мобильных и стационарных пунктах. Сегодня в регион поступила очередная партия вакцины «Гам-Ковид-Вак», больше известная как «Спутник V», в объёме более 60 тысяч комплектов. На 12 ноября в Приморье вакцинацию прошли 625 547 человек (+13 591 за сутки), завершили иммунизацию 412 854 из них.

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