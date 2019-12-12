На Новый год приморцы без медпомощи не останутся

Как сообщили в департаменте здравоохранения, в больницах Приморья в дни новогодних праздников будет организовано дежурство врачей. Так, 3 и 6 января в медучреждениях Приморья будет организована усиленная дежурная служба в детских и взрослых поликлиниках. Прием пациентов специалисты будут вести до 18 часов. 4 января медучреждения будут работать по сокращенному графику до 15 часов.