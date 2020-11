Новогодние огни погружают Владивосток в атмосферу праздника

Яркие звёзды, шары и зимние узоры – вечерний Владивосток уже сияет новогодней иллюминацией

Яркие звёзды, шары и зимние узоры – вечерний Владивосток уже сияет новогодней иллюминацией Также во всех районах города уже радуют глаз новогодние ёлки, улицы украшают арт-объекты, преобразились фасады зданий и магазинов. Накануне новогодних праздников город украшают светодиодные гирлянды, которые помогают создавать предпраздничное настроение по всему городу. Новогоднюю иллюминацию смонтировали на улицах Пограничной, Алеутской, Семёновской, Светланской - вдоль центральной площади и ГУМа, а также на набережной Спортивной гавани. Помимо этого 79 светодиодных конструкций установили на улице Калинина от железнодорожного переезда до остановки общественного транспорта "Чайка", сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока. Напомним, сотрудники МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей" приступили к монтажу новогодней иллюминации в конце ноября. Журнал "Дальневосточный капитал".

