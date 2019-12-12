Новогодние огни погружают Владивосток в атмосферу праздника

Накануне новогодних праздников город украшают светодиодные гирлянды, которые помогают создавать предпраздничное настроение по всему городу. Новогоднюю иллюминацию смонтировали на улицах Пограничной, Алеутской, Семёновской, Светланской - вдоль центральной площади и ГУМа, а также на набережной Спортивной гавани. Помимо этого 79 светодиодных конструкций установили на улице Калинина от железнодорожного переезда до остановки общественного транспорта "Чайка", сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.