Новогодние огни погружают Владивосток в атмосферу праздника

Новогодние огни погружают Владивосток в атмосферу праздника

12 декабря 2019, 17:37
Общество
Яркие звёзды, шары и зимние узоры – вечерний Владивосток уже сияет новогодней иллюминацией

Яркие звёзды, шары и зимние узоры – вечерний Владивосток уже сияет новогодней иллюминацией

Также во всех районах города уже радуют глаз новогодние ёлки, улицы украшают арт-объекты, преобразились фасады зданий и магазинов.

Накануне новогодних праздников город украшают светодиодные гирлянды, которые помогают создавать предпраздничное настроение по всему городу. Новогоднюю иллюминацию смонтировали на улицах Пограничной, Алеутской, Семёновской, Светланской - вдоль центральной площади и ГУМа, а также на набережной Спортивной гавани. Помимо этого 79 светодиодных конструкций установили на улице Калинина от железнодорожного переезда до остановки общественного транспорта "Чайка", сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.

Напомним, сотрудники МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей" приступили к монтажу новогодней иллюминации в конце ноября.

Журнал "Дальневосточный капитал".

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