Поворот с Нейбута к ЖК «Зелёный бульвар» будет регулировать светофор

Поворот с Нейбута к ЖК «Зелёный бульвар» будет регулировать светофор
Поворот с Нейбута к ЖК «Зелёный бульвар» будет регулировать светофор
Вчера, 14:07ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Власти Владивостока обещают сделать поворот с основной дороги на улице Нейбута к домам жилого комплекса «Зелёный бульвар» безопаснее для автомобилистов.

Подробнее о планах дорожного ремонта рассказал руководитель городского управления дорог и благоустройства Николай Зайцев. По его словам, в этом году до середины августа по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы дороги, тротуары, сети ливневой канализации, лестницы, подпорные стены и другие объекты прилегающей дорожной инфраструктуры на участке улицы Нейбута, от перекрестка Адмирала Юмашева и Адмирала Кузнецова до остановки «Демидюк»; от Калинина, 78 до Калинина, 28б, стр. 2.

В пресс-службе мэрии отметили, что это будет только первый этап ремонта этих дорог, оставшиеся участки планируют внести в программу комплексного ремонта на следующий год. Также в этом году отремонтируют улицу Давыдова — от пересечения с Русской до Давыдова, 42.

На улице Нейбута дорожникам предстоит также установить новый светофор на съезде с основной дороги на Нейбута к жилому кварталу «Зелёный бульвар». Этот участок нерегулируемый и вызывает сложности у автомобилистов: здесь нередко случают не только затруднения движения автотранспорта, но и дорожно-транспортные происшествия.

Напомним, что по нацпроекту улицы Давыдова новый светофор появится и в районе пересечения с улицей Русской. Данный участок много лет вызывает сложности у автомобилистов и пешеходов.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Владивостокдорогиремонт
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы