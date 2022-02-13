Глава Владивостока сделал заявление по пустырю на Алеутской

Как рассказали в администрации города, обсуждения коснулись большого земельного участка между Университетской школой ДВФУ на Океанском проспекте, 39 и зданием бывшего гуманитарного корпуса на Алеутской, 56. Сейчас на этом месте планируют установить пару жилых высоток.
Однако в мэрии надеются, что эти планы можно поменять — после обсуждений между администрацией города, ДВФУ и АО «Дом.РФ».
Ректор ДВФУ, в свою очередь, заявил о том, что на этом участке планируется построить современный образовательный комплекс в составе университета.
Сейчас специалисты реконструируют бывший гуманитарный комплекс — тут будет располагаться обновлённая университетская школа ДВФУ. Специалисты вуза и мэрии уверены, что строительство двух жилых многоэтажек на этом участке станет не лучшей идеей. С этим мнением согласился и Константин Шестаков.
«Если коллеги нас поддержат, Владивосток получит не просто перспективный, но и очень привлекательный проект. Эта территория должна развиваться как территория образования, спорта, отдыха», — заявил мэр.
Кроме того, после переезда в обновлённое здание в освободившихся помещениях на Океанском, 39 можно будет обустроить общежитие для учителей, которые хотели бы жить и работать во Владивостоке.