Глава Владивостока сделал заявление по пустырю на Алеутской

Глава Владивостока сделал заявление по пустырю на Алеутской
Глава Владивостока сделал заявление по пустырю на Алеутской
13 февраля, 14:58ОбществоФото: Фото: vlc.ru
Мэр приморской столицы Константин Шестаков и ректор ДВФУ Борис Коробец обсудили планы создания Университетского квартала в районе Покровского парка.

Как рассказали в администрации города, обсуждения коснулись большого земельного участка между Университетской школой ДВФУ на Океанском проспекте, 39 и зданием бывшего гуманитарного корпуса на Алеутской, 56. Сейчас на этом месте планируют установить пару жилых высоток.

Однако в мэрии надеются, что эти планы можно поменять — после обсуждений между администрацией города, ДВФУ и АО «Дом.РФ».

Ректор ДВФУ, в свою очередь, заявил о том, что на этом участке планируется построить современный образовательный комплекс в составе университета.

Сейчас специалисты реконструируют бывший гуманитарный комплекс — тут будет располагаться обновлённая университетская школа ДВФУ. Специалисты вуза и мэрии уверены, что строительство двух жилых многоэтажек на этом участке станет не лучшей идеей. С этим мнением согласился и Константин Шестаков.

«Если коллеги нас поддержат, Владивосток получит не просто перспективный, но и очень привлекательный проект. Эта территория должна развиваться как территория образования, спорта, отдыха», — заявил мэр.

Кроме того, после переезда в обновлённое здание в освободившихся помещениях на Океанском, 39 можно будет обустроить общежитие для учителей, которые хотели бы жить и работать во Владивостоке.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Владивостокстроительство
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