КГА ПОУ «Дальневосточный судостроительный колледж» объявляет приём на обучение на 2021–2022 учебный год

Колледж осуществляет прием на обучение без экзаменов, по конкурсу аттестатов. Иногородним студентам предоставляется место в благоустроенном общежитии.

Обучение групп по профессиям на базе среднего общего образования (11 классов) проводится по дуальной форме: 50% теоретическое обучение, 50% производственная практика на предприятиях с официальным трудоустройством. Приемная комиссия работает ежедневно с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00, выходной — суббота, воскресение, телефон 4-00-38. Адрес колледжа: г. Большой Камень, ул. Ленина 22, телефоны для справок 4-11-36, 4-01-48. Подробная информация о порядке приема граждан на обучение на официальном сайте http://dvssk-bk.ru//.

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