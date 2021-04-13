Нашли друг друга

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Сегодня, 12:43ОбществоФото: Медиахолдинг1MiУсыновители могут оформить на приемных детей материнский капитал
На данный момент в Приморском крае зарегистрировано около 9,5 тысяч детей-сирот. Над тем, чтобы ребята смогли обрести семью, в регионе работает 25 центров семейного устройства, из них 20 школ приемных родителей. Только в 2019 году в подобные «учебные» учреждения обратилось 614 человек, которые захотели взять в семью ребенка. Но не все знают, что путь от мысли «хочу усыновить ребенка» до окончательного переезда нового члена семьи к новым родителям довольно сложен и тернист.
Газета «Золотой Рог» подготовила инструкцию о том, как взять в семью ребенка, кто может это сделать, какие документы необходимы и чему учат в школе приемных родителей.
По законам Приморского края, усыновить ребенка могут совершеннолетние жители региона, либо состоящие в законном браке, либо одиноко проживающие. В каждом из случаев есть масса нюансов. Так, если ребенка хочет усыновить семейная пара, то брак должен быть зарегистрирован официально. Если же мужчина и женщина просто сожительствуют, то они не могут стать усыновителями.
В случае когда муж и жена хотят стать усыновителями совместно, каждый из них должен собрать документы и пройти обучение в школе приемных родителей.
Еще одним интересным условием является разница в возрасте между усыновителем и усыновленным. Она должна быть не менее 16 лет. Исключение действует только в случае внутрисемейного усыновления.
Взять ребенка из специального детского учреждения не могут лица, которые по суду были признаны недееспособными, ранее лишенные родительских прав. Нельзя взять ребенка в семью, если не позволяет здоровье. Ограничением выступает также отсутствие дохода, который бы обеспечивал усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в Приморском крае, а также неимение собственного жилья. Приемными родителями в регионе не могут стать и лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, а также судимые граждане.
Если же по всем вышеперечисленным критериям семья или человек, изъявивший желание стать приемным родителем, подходит, то ему необходимо обратиться в отдел опеки, который расположен по месту его постоянной или временной регистрации.
Затем сотрудники госучреждения выдают список документов, которые необходимо собрать кандидатам на роль приемного родителя.
Поиск ребенка может осуществляться как самостоятельно через интернет-порталы Усыновите.ру, Усыновите.рф и сайты детских учреждений в сети Интернет, так и с помощью регионального и федерального операторов Государственного банка данных о детях.
Для того чтобы встать на учет, а также подобрать ребенка, кандидаты должны обратиться лично и предъявить: паспорт, СНИЛС и заключение о возможности быть опекуном/усыновителем/приемным родителем.
Параллельно с процессом сбора документов будущий усыновитель должен пройти специализированное обучение в школе приемных родителей. Этот этап даст базовые знания по психологии и социализации сирот. Полный курс обучения длится около двух месяцев
После «Школы приемных родителей», слушатель должен выполнить контрольное задание, которое обычно проводится в виде тестирования. В случае, если экзамен сдан, будущий приемный родитель получает сертификат, который действует в течение двух лет.
Когда документы собраны, а тестирование пройдено успешно, кандидаты на звание приемных родителей повторно посещают отдел опеки и оформляют заявление о выдаче заключения. Если никаких причин отказать в усыновлении нет, то наступает следующий этап — подбор ребенка.
Важно знать, что самостоятельно обращаться в родильные дома, детские дома, приюты и другие организации, в которых находятся дети, кандидатам на усыновление запрещено.
Когда по описаниям в сети уже выбран претендент на знакомство, будущим родителям нужно получить направление на посещение несовершеннолетнего. Это можно сделать в отделе опеки, на территории которого расположена организация. Либо у регионального/федерального оператора банка данных.
Направление действует в течение 10 рабочих дней. Документ выдается только на одного ребенка. Если устройству подлежат братья и сестры, то на них выдается одно направление.
В случае если при личном знакомстве контакт между ребенком и усыновителем установлен, гражданин должен дать согласие в отдел опеки. Информация должна быть направлена не позднее 10 рабочих дней с момента выдачи направления.
Если с необходимыми документами все в порядке, переезд ребенка к новым родителям может произойти в течение двух недель. Усыновители обязаны лично забрать ребенка в новый дом.
В первый год после усыновления ребенка будут навещать сотрудники органов опеки и попечительства. Контрольные посещения проходят через 5 и 11 месяцев, затем на 23-й месяц. Последний раз органы опеки приходят в гости на 35 месяц после усыновления.
Усыновители могут оформить на приемных детей материнский капитал.
«С 1 января 2020 года базовая часть вознаграждения приемным родителям устанавливается в размере 7865 рублей на приемную семью. За воспитание каждого ребенка, не достигшего трехлетнего возраста или имеющего отклонения в психическом или физическом развитии, устанавливается доплата в размере 2165 рублей. В зависимости от количества детей, взятых на воспитание в приемную семью, устанавливается доплата», — заявили в правительстве Приморского края.
Мария КУЦЕНКО-ПШЕНИЧНЫХ.