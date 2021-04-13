«Открытая» школа

«Наши учителя готовы во всем помогать конкурсантам, — говорит Ольга Виселова, директор школы № 13. — Они и кабинет помогут подготовить, и про учеников расскажут, и подскажут, как с оборудованием в классе обращаться (отметим, кстати, что в кабинетах есть проекторы, звуковое оборудование, компьютеры, интерактивные доски). А уж как они волнуются, когда конкурсант дает урок, словно сами стоят у доски. И всегда спрашивают меня: как там мой участник, прошел в новый этап?»