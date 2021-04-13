Похвала президента как помощь

Самый молодой в Приморье директор школы, 27-летний Максим Кильчевский принял участие в заседании наблюдательного совета некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», которое состоялось в Москве. Во время мероприятия педагог обратился к Владимиру Путину и предложил главе государства расширить число номинаций конкурса «Учитель будущего», в котором сам неоднократно принимал участие, добавив соревновательную линию для управленцев — директоров и завучей.
Президент идею владивостокца поддержал и обратил внимание на его профессиональные успехи, которых он достиг к 27 годам. Также Владимир Путин отметил самодостаточность молодого руководителя.
«Молодец, Максим. Ничего не клянчит. Но это и привлекает. Значит, вы самодостаточный человек и руководитель. Это уже не шутка. Это я серьёзно говорю. Тем не менее попрошу губернатора и правительство, Министерство просвещения доложить, как можно дополнительно поддержать вашу школу и вас как молодого руководителя», — заявил президент.
После возвращения из Москвы Максим Кильчевский сразу стал популярной личностью. В школе № 14 уже побывали губернатор Олег Кожемяко и министр образования Наталья Бондаренко. Они побеседовали с директором, выяснили, в чём все же нуждается школа и пообещали содействовать в решении проблем.
«Вряд ли Владимиру Владимировичу было бы интересно слушать, где у нас сломался стул или порвался линолеум, но, конечно, помощь школе нужна — и очень круто, что всё так получилось, теперь нам все помогают», — сказал педагог.
Также он подчеркнул, что сейчас увеличилось количество звонков от учителей, которые хотели бы работать в 14-й школе Владивостока.
«Чаще стали звонить молодые педагоги, которые хотят работать именно в нашей школе. Вот после окончания учебного года встретимся с ними, побеседуем и, может быть, примем на работу», — добавил Максим Кильчевский.
Наталья БАРАНОВА.