Приморский центр занятости предлагает получить новую специальность

«Я проходила обучение в школе-студии «Валентина» по направлению мастер маникюра и педикюра от центра занятости. Весь курс был бесплатным, то есть доступным для любого, кто хочет получить новую профессию, как и было в моем случае. Учеба была очень интересной, преподаватель объяснял все максимально просто и доступно. А после практических занятий у меня появилось еще большее желание связать свою жизнь с бьюти-индустрией. Теперь я хочу развиваться дальше и, возможно, в будущем открыть свой салон красоты», - поделилась одна из бывших студенток, Анна Бельская.