Строительство нового фонтана в центре Владивостока идет полным ходом

Строительство нового фонтана в центре Владивостока идет полным ходом
Сегодня, 12:20ОбществоФото: vlc.ruКомплексное благоустройство центральной площади запланировано на 2022 год
Специалисты рассказали, когда заработают новый и уже существующие фонтаны города

На центральной площади Владивостока идет строительство современного фонтана. Сейчас рабочие выполняют работы по устройству котлована, в целях безопасности пятно застройки огородили металлическим забором. Спонсором установки нового объекта выступил Сбербанк, а место для его размещения выбрали сами жители Владивостока.

Согласно концепции, фонтан будет «сухим». Преимущество такого сооружения в том, что он может трансформироваться: когда система включена — фонтан бьет из плоскости покрытия. При отключении территория может быть использована так же, как и общее пространство площади. Кроме того, такая конструкция предполагает свободный доступ к воде. Строительство фонтана должно быть завершено к 1 сентября.

«Место для нового фонтана определили жители Владивостока. Проект также поддержал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Прошу всех ответственно подойти к выполнению этих работ. Уже к 1 сентября горожане должны увидеть красивый, современный фонтан», — отметил глава города Олег Гуменюк.

Комплексное благоустройство центральной площади запланировано на 2022 год. Сейчас ведется разработка концепции ее дальнейшего развития. Как отмечают специалисты мэрии, проектов благоустройства будет несколько, и, безусловно, все варианты будут вынесены на общественное обсуждение. Таким образом, сами жители Владивостока определят внешний облик площади, который затем утвердят на заседании градостроительного совета Приморского края под председательством губернатора Олега Кожемяко.

Кроме того, сейчас во Владивостоке ведутся работы по расконсервации городских фонтанов. Специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) тестируют насосное оборудование, обрабатывают чаши фонтанов специальным составом, который заполнит микротрещины и другие повреждения, возникшие за зиму, и проведут пусконаладочные работы. Городские фонтаны начнут работать 1 мая.

Сюжеты:
Приморье
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