Узнай свою школу: телевидение, газета, планетарий и новый спортзал

Любите ли вы конкурсы? Мы — да! Знакомим с новой рубрикой газеты в рамках проекта «Учим и учимся в Приморье».

В каждом номере «Золотого Рога» мы будем рассказывать о разных школах края без указания номеров. А читателям нужно будет правильно их назвать и сообщить в редакцию. О подробных условиях конкурса и призах мы расскажем ниже, а сейчас попробуйте узнать, о какой школе будет идти речь в этом выпуске. Это образовательное учреждение выделяется среди многих владивостокских школ даже на беглый взгляд: необычная архитектура, круглые окна-иллюминаторы и приятный горчичный цвет. Все это привлекает внимание каждого, кто оказывается в микрорайоне Эгершельд во Владивостоке. Фото: Наталья Баранова Школа ведёт свою историю с 1936 года и в этом году отметит 85-летний юбилей. Ко дню рождения фасад облагородят: об этих намерениях свидетельствуют строительные леса, обнимающие часть здания. Фото: Наталья Баранова Близость торгового порта сослужила для школы хорошую службу: компания издавна оказывала содействие в решении различных проблем. Впрочем, для решения вопроса с отсутствием спортивного зала понадобилась более влиятельная помощь: на строительство трёхэтажного спорткомплекса во дворе школы правительство Приморья выделило 128 миллионов рублей, ещё более 80 миллионов были ранее выделены городом. В начале апреля новый спорткомплекс был открыт — как полагается, с торжественным разрезанием красной ленточки, поздравлениями от министра образования Натальи Бондаренко и мэра Владивостока Олега Гуменюка. Фото: Наталья Баранова Директор школы Лина Курсекова рассказала, что заниматься в новом спорткомплексе смогут не только ученики, но и подростки со всего микрорайона — для них во второй половине дня будут работать спортивные секции. Помимо большого игрового зала, в новом спорткомплексе есть ещё два тренажёрных, душевые и раздевалки, а для зрителей — удобный балкон. Директор школы Лина Курсекова Фото: Наталья Баранова Школа гордится и другими своими уникальными особенностями. Например, собственной телестудией, в которой вещают подростки, и планетарием. У образовательного учреждения есть и своя газета, которую тоже выпускают дети. Номера газеты «Школьная панорама» можно найти на официальном сайте школы. Фото: Наталья Баранова Не раз ученики школы побеждали в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку, конкурсе исследовательских работ всероссийской научно-практической конференции «Вектор успеха», всероссийском конкурсе «Мой порт», а само учреждение трижды было признано победителем городского конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы — в 2013, 2015 и 2018 годах. Со второго класса здесь изучают английский язык, с пятого — китайский. А теперь — внимание! Условия конкурса «Узнай свою школу»! Конечно, многие уже поняли, о какой школе идёт речь, и готовы назвать её номер, чтобы выиграть приз — билеты в театр им. М. Горького. Сделать это можно в течение двух недель — до 27 апреля включительно. Присылайте ответы на редакционную почту priem@zrpress.ru с пометкой «Узнай свою школу» или оставляйте их в комментариях к постам в соцсетях. Можно также позвонить в редакцию по телефону +7 (423) 260-61-97 с 10.00 до 12.00 Первый, кто ответит правильно, выиграет пригласительные в театр. Итоги конкурса будут опубликованы в первом майском номере газеты «Золотой Рог».

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