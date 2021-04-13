«Золотой Рог» запускает проект «Ответственное общество»

«Золотой Рог» запускает проект «Ответственное общество»
Вчера, 19:06ОбществоФото: ИК "Золотой Рог"
Новый информационный проект газеты «Золотой Рог» посвящен деятельности приморских НКО.

В Приморском крае действуют более 3 тысяч некоммерческих организаций (НКО) самого разного профиля: объединения людей с инвалидностью, сообщества усыновителей, клубы по интересам, разнообразные фонды, спортивные секции и ещё десятки направлений. НКО занимаются поддержкой семьи и детей, патриотическим воспитанием, профилактикой деструктивных явлений, развитием добровольчества, экологическим просвещением и другими вопросами.

Мы будем рассказывать читателям о самых интересных событиях в мире приморских НКО. Вы узнаете, как и где можно будет присоединиться к волонтёрским акциям, как попасть на субботник в новом здании АНО «Благое дело», как помочь создателям первого в крае частного приюта для бездомных животных, почему лучшим подарком детям-сиротам в детском доме будет время, проведённое в обществе «персонального» взрослого и многое другое. Некоммерческие организации охотно делятся рассказами о своей жизни и всегда рады принять новых неравнодушных граждан в свои ряды.

С 7 по 9 апреля во Владивостоке прошел гражданский форум «Содействие». Его организаторами выступили ведущие некоммерческие организации региона, департамент внутренней политики и Общественная палата Приморского края. Форум собрал несколько сотен представителей социально ориентированных приморских некоммерческих организаций и неравнодушных граждан, которые хотят делать жизнь вокруг себя лучше. На «Содействии» активисты нашли единомышленников, представили свои проекты и познакомились с проектами коллег. Также обсудили федеральные тренды и региональные приоритеты развития институтов гражданского общества.

Напомним, что по решению губернатора края, ежегодно, начиная с 2019 года, из краевого бюджета выделяется 65 миллионов рублей на поддержку социальных проектов НКО. По итогам конкурса прошлого года финансирование получили 78 общественно значимых проектов, многие из них уже реализуются. Приморский край лидирует в ДФО по объёму средств, предоставленных НКО Фондом президентских грантов. В прошлом году было привлечено более 90 миллионов рублей.

Сюжеты:
ПриморьеОбщая ответственность
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