Единороссы проконтролируют восстановление разрушенного памятника в Партизанске

Как сообщили в организации, все ремонтные работы планируют завершить ко Дню Победы. Также партийцы намерены провести дополнительные уроки патриотической тематики для учеников местной школы.
Напомним, 8 апреля в Партизанске два 8-летних и один 11-летний мальчиков разбили монумент воинам Великой Отечественной в сквере «Юбилейный». Школьники расколотили камнями керамогранитную плитку на постаменте.
Несовершеннолетних хулиганов нашли быстро — помогли камеры видеонаблюдения. Родителям учеников придётся заплатить штраф за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей — от 100 до 500 рублей; а также возместить расходы на восстановление разрушенного их детьми мемориала.
По словам и. о. секретаря местного отделения Партии Елены Черновой, административные материалы на малолетних правонарушителей переданы в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Партизанского городского округа. После проверки всех фактов перевоспитанием школьников займутся специалисты. Возможно, в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей во Владивостоке.
Глава администрации Партизанска Олег Бондарев обратил внимание, что это не первый случай вандализма в сквере «Юбилейный». Монумент героям Великой Отечественной был серьёзно повреждён и в 2021 году, но тогда найти вандалов не удалось, и памятник восстановили за счет муниципалитета. И вот новый факт подтверждает, что некоторым юным горожанам неведомы патриотические чувства.
Единороссы считают: стоит напомнить школярам о том, какой ценой досталась нашей стране Победа над нацизмом.
— Планируем зайти в школу десантом из активистов, молодёжного парламента, рассказать о цене великого подвига народа в Великой Отечественной войне, и о том, какие жертвы потребовались для Победы. О том, что дети войны пережили бомбёжки, голод и страх, трудились наравне с взрослыми в тылу, были юнгами на флоте. Те, кто пережил войну, вспоминают об этом со слезами на глазах, — рассказала Елена Чернова.
По её словам, партактив возьмет на контроль восстановление мемориала, а также проведёт ряд субботников у обелисков, в них обязательно примут участие местные школьники.