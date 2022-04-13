Единороссы проконтролируют восстановление разрушенного памятника в Партизанске

— Планируем зайти в школу десантом из активистов, молодёжного парламента, рассказать о цене великого подвига народа в Великой Отечественной войне, и о том, какие жертвы потребовались для Победы. О том, что дети войны пережили бомбёжки, голод и страх, трудились наравне с взрослыми в тылу, были юнгами на флоте. Те, кто пережил войну, вспоминают об этом со слезами на глазах, — рассказала Елена Чернова.