Аэропорт Владивосток приглашает на весенний авиаспоттинг

Аэропорт Владивосток приглашает на весенний авиаспоттинг
Аэропорт Владивосток приглашает на весенний авиаспоттинг
Сегодня, 16:11ОбществоФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
В Международном аэропорту Владивосток состоится авиаспоттинг. 26 мая 2021 года любители авиационной фотографии смогут провести съемку на территории аэродрома, сообщает пресс-служба МАВ.

«Официальный споттинг пройдет с 6:30 до 15:00 часов. Участникам будет разрешено снимать взлеты и посадки самолетов внутренних и международных рейсов, работу наземных аэродромных служб, буксировку воздушных судов, загрузку и выгрузку пассажиров. Мероприятие будет проходить при сопровождении сотрудников службы авиационной безопасности», — говорится в сообщении аэропорта.

Заявку на участие нужно прислать до 19 мая на эл. почту pr@vvo.aero.

По условиям мероприятия организаторы оставляют за собой право отказать в участии. Приоритет при формировании группы будет отдаваться фотографам имеющим опыт съемки в подобных мероприятиях или занимающихся профессиональной фотосъемкой.

«Отправляя заявку в наш адрес, Вы полностью соглашаетесь с условиями мероприятия, а также даете разрешение АО „МАВ“ на дальнейшее безвозмездное использование ваших фотографий, сделанных в ходе авиаспоттинга», — предупреждает МАВ.

Напоминим, перед тем как пропустить фотографов на летное поле с ними проводят инструктаж, раздают временные пропуска. Как правило, все это занимает минут 10–15. После всех обязательных процедур любители авиафотосессий идут на летное поле с сотрудниками авиационной безопасности.

Сюжеты:
Приморье
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