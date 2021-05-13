Опубликован график массовых отключений горячей воды во Владивостоке

Как сообщают Приморские тепловые сети (филиал «Приморская генерация» АО «ДГК»), весенне-летние гидравлические испытания во Владивостоке начнутся 17 мая. Мероприятия пройдут в несколько этапов в разных частях города.
Гидравлические испытания теплотрасс являются проверкой готовности магистральных трубопроводов к работе в предстоящий отопительный сезон 2021-2022 гг. Выявив «слабые» места на теплосетях, энергетики приступят к устранению повреждённых участков. Помимо этого, специалистами запланирована замена трубопроводов на изношенных участках, ремонт оборудования и другие мероприятия в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.
Энергетики просят жителей города с пониманием отнестись к ограничениям горячего водоснабжения, поскольку требованием Правил технической эксплуатации тепловых сетей проведение гидравлических испытаний невозможно без отключения системы горячего водоснабжения.
C 17 по 24 мая горячее водоснабжение (ГВС) будет временно ограничено у части жителей Первореченского и Ленинского районов, получающих тепло от ТЭЦ «Восточная».
Аксаковская: 1;
Аллилуева: 2, 3, 5, 6, 8, 10;
Алтайская: 3;
Амурская: 82, 84, 86, 96;
Баляева: 21, 23, 25, 27, 27у, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 50в, 52, 54, 56;
Военное шоссе: 1а, 5, 5б, 5в, 27, 28, 31, 34, 36;
Гоголя: 19, 19у, 30а, 32, 35, 39а, 41, 48;
Державина: 15, 16, 19, 19а, 21, 57, 59;
Жигура: 2, 4, 6, 12, 12а, 14, 16, 16у, 18, 20, 22, 22у, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 50у, 52, 52а, 54, 54у;
Жуковского: 1-9, 10-15;
Котельникова: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;
Красного Знамени: 65, 65у, 66а, 69б, 71, 71а, 73, 75, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 109, 111, 111а, 113, 114, 115, 116, 117д, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 131у, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 135, 137, 156, 160, 162, 164;
Круговая 2-я: 12, 14;
Марченко: 6, 15, 32;
Народный: 4, 4у, 11, 15, 17, 19, 19у, 23, 25, 27, 27а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43/1, 43/2, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57;
Некрасовская: 36а, 36б, 38, 46, 48, 48а, 50, 51в, 52, 52у, 53, 53а, 53б, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 70, 72, 74, 76, 76а, 82, 84, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 96, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 98, 98а, 122;
Некрасовский: 24;
Океанский: 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106/1, 108, 110, 112, 123, 123б, 125, 131в, 133, 134, 135, 136, 136у, 138, 140, 142, 143, 149, 151, 155;
Острякова: 6;
Отлогая: 10;
Партизанский: 52, 58, 58в;
Писаревская: 6/8;
Проходная 4-я: 12, 16;
Снеговая: 41;
Тобольская: 10, 11, 12, 14, 14у, 23, 25, 27, 29, 31;
Толстого: 23, 25, 27, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 44у, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54;
Шилкинская: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15, 16, 19, 21.
Адмирала Кузнецова: 40а, 42, 42а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50б, 52, 52а, 52б, 54, 54а, 54в, 56, 56а, 56в, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72;
Адмирала Юмашева: 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12г, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 16а, 16б, 16г, 16д, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38;
Баляева: 58;
Карьерная: 1, 11, 20, 22, 24, 26, 28, 30;
Котельникова: 13, 15, 17, 21;
Ладыгина: 4, 5, 9, 9/1;
Луговая: 48, 50, 50а, 51, 52, 52а, 52б, 52г, 53, 54, 55, 56, 56а, 57а, 57б, 58, 59, 59а, 59б, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 74, 75, 75а, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 83а, 83б, 83в, 85, 85а;
Руднева: 1, 1а, 1б, 3;
Сабанеева: 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23;
Сельская: 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12;
Снеговая: 30, 31, 74, 123, 125;
Флотский: 37/39.
С 17 по 28 мая горячее водоснабжение будет временно ограничено у жителей Ленинского района, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-2. Проверка Фадеевской теплотрассы станет важным этапом гидравлических испытаний.
Академический: 2;
Володарского: 8, 8а;
Дальзаводская: 2а, 2б, 21, 27, 31;
Ивановская: 2, 2а, 3б, 4, 4/10, 4у, 5, 5а, 5б, 5в, 7, 7а;
Карла Либкнехта: 10а;
Карякинская: 29;
Ковальчука: 3, 6, 26;
Лазо: 6;
Махалина: 3;
Металлистов: 3, 5;
Муравьева-Амурского: 4, 5, 7/9, 11/13, 15/17;
Петра Великого: 3, 3/б;
Пионерская: 1;
Почтовый: 7/1, 7/2, 9;
Пушкинская: 6, 8, 8б, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33/1, 33/4, 34, 35, 39, 41а, 45, 46, 48, 50, 52, 68, 85, 89, 109;
Светланская: 45, 47, 49, 54, 105, 106, 108, 108а, 108б, 109, 109/3, 109а, 115, 116, 117, 118, 118а, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 133, 143, 145, 155, 157, 163, 165а, 165у, 167а, 169/171, 173, 183;
Светланская 55/литер: Б;
Светланская: 57, 59, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 80а, 85, 86, 87, 87в, 88;
Славянская: 17;
Спортивная: 1, 2а, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8у, 8у, 9, 10;
Тунгусская: 10, 10а, 12, 20, 20а, 22, 24а, 26а, 28а;
Фадеева: 43;
Фонтанная: 44;
Шкипера Гека: 15, 15/1, 15/2, 16, 24, 26;
Экипажная: 8/1.
Адмирала Кузнецова: 53, 53/1, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92;
Ватутина: 2, 4, 4а, 4в, 4д, 4у, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26;
Владикавказская: 1, 3, 5;
Воропаева: 5, 31, 33а;
Горийская: 1, 4, 6, 6а;
Горная: 25, 31, 31а, 33, 33а;
Громова: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12;
Зейская: 4, 4/2, 5, 12, 14;
Ивановская: 6/4, 6а, 15, 17, 19, 28;
Ладыгина: 2, 11, 13, 15, 17, 19;
Луговая: 21, 21, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 47, 49, 51а;
Матросская 5-я: 21;
Матросская 7-я: 33а;
Невельского: 1, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 21, 21у, 23, 25, 27, 29, 31;
Нейбута: 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26у, 27, 28, 29, 30, 30у, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 45а, 47, 51, 51а, 53, 57, 61, 63, 65, 65а, 67, 75, 77, 81, 81а, 83, 85, 87;
Новоивановская: 3;
Приходько: 2, 4, 13, 15, 17, 19, 21;
Светланская: 191, 193, 195, 195а, 197, 197а, 205, 205а, 205у, 207, 209;
Спиридонова: 20, 22, 24, 25, 26, 28, 28у, 29, 30/32, 37, 40;
Стрелковая: 16б, 46, 50;
Стрелковый: 22а;
Трудовых Резервов: 5, 7;
Тунгусская: 44, 46а, 48, 50, 50, 61, 61, 63, 65, 69;
Фадеева: 31, 35;
Флотская 1-я: 50;
Черняховского: 3, 3а, 3б, 3в, 5в, 7, 9, 9, 13, 19, 21;
Шепеткова: 14, 16, 18, 25, 31/1, 32, 33;
Шепеткова: 34, 36;
Шепеткова: 8, 8а, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 60.
Брестский: 1б;
Нейбута: 4, 6, 8, 135, 137, 139, 141;
С 24 по 31 мая ГВС ограничат во Фрунзенском и части Ленинского, а также Первореченского районов, получающие тепло от Владивостокской ТЭЦ-1.
Авраменко: 2, 2а, 2б, 8, 9а, 17;
Авроровская: 4, 17, 24, 30;
Адмирала Фокина: 1, 3, 8б, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11б, 20, 22, 23, 25, 26а, 27, 29, 31;
Алеутская: 2, 4, 10а, 12а, 16, 17, 17а, 19, 19а, 24, 25/27, 29/31, 38, 41, 44, 46, 51, 53, 55, 57, 57/1, 57а, 57б, 61, 61а, 65, 65а, 82, 90;
Амурская: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 33;
Анисимова: 1, 3, 5, 7, 9, 15;
Арсеньева: 6, 8, 9/13;
Батарейная: 2, 6, 8, 8/1;
Башидзе: 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14у, 16;
Береговая: 3, 6, 8;
Бестужева: 5, 13, 15, 15а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 26а, 28, 29, 31, 35, 36/38, 40;
Верхнепортовая: 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 9, 9а, 10, 10а, 12б, 12в, 20, 25, 27а, 30, 32, 38, 40а, 44, 46, 50а, 64а, 66, 70, 72/1;
Западная: 13, 27, 29;
Захарова: 5;
Казанская: 1, 4/6, 5, 7;
Комсомольская: 1в, 2, 3, 7, 9, 17, 27а, 27в, 27д, 29;
Корабельная Набережная: 7;
Красного Знамени: 3, 21, 23, 25, 25а, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 51а;
Краснознаменный: 5, 7, 9/11, 12;
Крыгина: 1, 3, 6, 15, 17, 17а, 28, 30, 34, 40, 42, 42а, 86в;
Лазо: 12;
Лейтенанта Шмидта: 29;
Леонова: 20, 21, 21а, 27, 33, 64, 66;
Луцкого: 16;
Мордовцева: 6, 8д, 12;
Морозова: 5, 7, 9;
Морская 1-я: 4/6, 6/25, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 16а, 16в, 20, 27;
Московская: 1, 11, 13, 15;
Мыс Кунгасный: 5;
Мыс Чумака: 1/2, 1/5, 1а;
Набережная: 1, 5в, 9, 10, 13, 16, 20;
Некрасовская: 1, 3, 5, 18;
Нерчинская: 2, 2у, 3, 4, 6, 8, 21, 21у, 23, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48у, 50, 52, 54, 56, 58;
Нижнепортовая: 4;
Океанский: 7, 8, 12, 13, 16, 17, 19, 19а, 20, 29/31, 34, 35, 39, 41, 43, 46, 48, 48а, 50, 54, 66, 68, 101, 101а, 103, 105, 105у, 107, 109, 10б, 121а, 70, 70а, 70в, 72а, 74а, 76, 76а, 83, 85, 87, 92, 97, 99, 99а;
Октябрьская: 2, 4/6, 6, 6а, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 25, 25б;
Острякова: 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5а, 5г, 7, 7а, 8, 9, 26, 27, 28, 41, 44;
Партизанский: 2а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 33, 34, 36, 40, 44, 45;
Перекопский: 3, 5, 7;
Пограничная: 12а, 12б, 15в, 22, 22а, 26, 30;
Пологая: 16, 17, 18, 21, 24, 28, 30, 31, 43, 53а, 54а, 55, 62, 62а, 63, 65а;
Посьетская: 3а, 5, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 21а, 22, 24, 27, 28, 28а, 28б, 32, 36, 37г, 38, 40, 46, 48;
Прапорщика Комарова: 16, 18, 27, 29, 31, 31а, 35а, 35в, 42, 45, 48, 45а, 52;
Рылеева: 8;
Садовая: 12, 22, 25, 27;
Самарская: 10а;
Саратовская: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;
Светланская: 1, 4, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 15, 17, 20, 22, 29, 31, 33, 35, 38, 41;
Семеновская: 3, 5а, 7, 9б, 15, 17/19, 20, 23, 25, 25а, 30, 32, 34;
Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34;
Союзная: 17, 19, 20, 20а;
Станюковича: 3, 10, 12, 14, 16, 28а, 31а, 37, 39, 48;
Станюковича 48 /лит И;
Станюковича 48/лит Л;
Станюковича 48/лит. Н;
Станюковича 48;
Станюковича: 49, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62, 64;
Стрельникова: 3, 3а, 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а, 12;
Суханова: 1, 1а, 2, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 8д, 11, 13;
Тигровая: 7, 9, 16, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26;
Трудовой: 1а, 13;
Уборевича: 10/4, 10а, 10б, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30/37, 3, 5а, 6, 8, 9а;
Уткинская: 3, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 11б, 13, 14, 15, 18, 30, 32, 34, 36;
Фонтанная: 10, 18, 18а, 18б, 19, 31, 31/2, 35, 36/38, 42, 42а, 47, 47а;
Фонтанная 51/лит.: А;
Фонтанная: 7, 55, 61/1;
Хабаровская: 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 10у, 11, 12, 12а, 12б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 25а, 26, 27а, 27б, 28, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 34, 36а;
Чернышевского: 15;
Шевченко: 3, 5, 7, 9, 11;
Ялтинская: 18.
С 31 мая по 11 июня проверке в рамках гидравлических испытаний подвергнется и Голдобинская теплотрасса, для чего будет ограничено ГВС у жителей Первомайского района, получающих тепло от ТЭЦ-2.
40 лет ВЛКСМ: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21у;
44 причал: 1;
50 лет ВЛКСМ: 2, 4, 11, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26б, 26в, 28, 30, 30а, 30б, 30в, 32;
Бакинская: 4;
Беляева: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
Березовая: 5, 7, 9, 21;
Борисенко: 2, 2, 8, 9, 9а, 10, 10/7, 12а, 17, 17а, 19, 19а, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72у, 74, 76, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, 100б, 104, 104а, 106а, 108, 108а, 110;
Бурачка: 7, 9, 11, 13, 13у, 15, 17;
Вилкова: 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б;
Волкова: 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13;
Вязовая: 9у;
Героев Тихоокеанцев: 1а, 16, 20а, 20б, 20в, 20г;
Героев Хасана: 4, 6, 10, 12, 14, 15, 22;
Гризодубовой: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71;
Гульбиновича: 4, 8/1, 8/2, 13, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 29/1, 29/2, 29а, 30, 31, 32;
Добровольского: 5а, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;
Интернациональная: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 71;
Калинина: 19, 21, 41, 43, 43а, 45, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51, 51а, 55, 57, 78, 82, 82у, 84, 89, 91, 105, 105а, 107, 109, 111, 113, 149, 153, 153у, 217, 225а, 253, 255, 255у, 257, 279, 279а, 281, 283, 285, 287;
Каштановая: 13;
Киевская: 5;
Кизлярская: 7;
Кипарисовая: 2, 16, 18, 20;
Коммунаров: 14, 32, 32а, 36/1;
Космонавтов: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 27;
Краева: 3, 6, 8;
Липовая: 2;
Марины Расковой: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
Могилевская: 1, 1у, 3;
Можжевеловая: 1а;
Монтажная: 1, 2а, 3, 4, 5, 7, 11, 11б, 13, 15, 15а;
Надибаидзе: 1, 1у, 4, 6, 6а, 8, 11, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30у, 32, 34;
Нарвская: 6, 13;
Нестерова: 3, 5;
Никифорова: 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 37, 41а, 43, 53, 53а, 53б, 53в, 55, 57;
Новожилова: 1, 3а, 5а, 9, 19, 29, 31, 33, 35, 35а;
Олега Кошевого: 3, 5, 7;
Ольховая: 17, 19;
Очаковская: 5;
Пацаева: 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11;
Пихтовая: 14, 21, 21а, 21у, 33;
Полярная: 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 8, 9;
Промышленная 1-я: 3;
Промышленная: 2;
Промышленная 2-я: 4, 6, 8;
Сафонова: 2, 4, 6, 11, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 26а, 30, 32, 33, 33у, 34, 36, 37, 39, 39;
Сахалинская: 1у, 5а, 5в, 8, 11, 11а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23а, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61;
Связи: 1, 3, 5, 20, 22, 22а, 22б;
Слуцкого: 16/1, 16/2, 16/3, 16у;
Строительная 2-я: 15, 21;
Строительная 3-я: 9, 10, 11, 12, 18б;
Талалихина: 1, 2;
Терешковой: 10, 12, 14, 16;
Фадеева: 2, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 8а, 8б, 8д, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 12в, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 16, 16а, 16в, 18в;
Фастовская: 2, 14, 14у, 20, 20;
Харьковская: 1, 3, 6, 7, 9, 10, 10у, 11;
Херсонская: 12;
Часовитина: 1, 3, 3у, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 23а, 25, 27;
Черемуховая: 3б, 4а, 5, 8, 11, 12а, 12у, 16, 17, 18, 18а, 20, 22, 28.
С 21 по 28 июня коммунальная услуга будет временно отсутствовать у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от объединенной котельных «Северная» и «Вторая Речка».
100-летия Владивостока: 14, 18, 20а, 22, 24, 26, 28а, 28б, 28в, 28г, 29а, 30, 30а, 30б, 30в, 30д, 30у, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34а, 35, 36, 36б, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 64а, 64б, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84;
Адмирала Горшкова: 2, 4, 20, 22, 24, 26, 26а, 30, 32, 34, 36, 38, 40;
Адмирала Смирнова: 14, 16, 18;
Анны Щетининой: 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39;
Бородинская: 7, 9, 9а, 11, 12, 13, 15, 15б, 17, 18, 19;
Волховская: 2, 4, 10, 22, 27, 31;
Вострецова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6в, 7, 8, 8а, 8в, 9, 10, 10б, 10в, 11, 12, 12\1, 13, 15, 15а, 19;
Гамарника: 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 12б, 13, 13а, 14б, 15, 16, 17, 18в, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 24в, 26, 26а;
Героев Варяга: 2, 2\2, 2в, 4, 4\1, 4\2, 5, 6, 7, 8, 10, 10а, 11;
Героев Варяга 8\лит.: А2;
Днепровская: 1, 2а, 3, 5, 7, 7у, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 22а, 22у, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 51, 55;
Днепровский: 1, 2, 3а, 4, 5\1, 7;
Днепропетровская: 15, 18;
Завойко: 2, 4, 6, 8;
Ильичева: 3, 3а, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18г, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32;
Иртышская: 2, 4, 4а, 6, 8, 10а, 16, 18, 20, 22, 26, 26а, 26б, 28а, 30а, 32, 32\2, 32\3, 32\4, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 40\1, 40\2, 42, 48, 50;
Камская: 5, 5а, 9;
Камский: 1\3, 2, 5, 6, 6, 6\1, 6\2, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
Карбышева: 6\1, 6\2, 6\3, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 42у, 44, 46, 46а, 48, 50, 50\1, 50\2, 52, 54;
Колесника: 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9;
Корнилова: 1, 3, 5, 8, 8у, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 23;
Кутузова: 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10;
Мичуринская: 23а;
Нахимова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18;
Невская: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 33;
Овчинникова: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 34у;
Печорская: 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10;
Постышева: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43, 43у, 45, 47, 49;
Русская: 40, 46б, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 57г, 57ж, 57к, 57л, 57м, 57н, 57р, 57т, 57ф, 58, 58а, 60, 60а, 62, 64, 66;
Светланская: 7;
Тухачевского: 24, 26, 28, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;
Ульяновская: 4, 6, 8, 10\1, 10\2, 10\3, 12\1, 12\2, 12\3;
Уральская: 6;
Фирсова: 2, 2а, 4, 4а, 6, 8б;
Шошина: 3, 3у, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19в, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;
Южно-Уральская: 4, 5, 6, 8, 10а, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25\10, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
100-летия Владивостока: 28, 88, 90, 92, 98а, 100а, 102, 104, 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 120а, 121, 123, 124, 125а, 126, 128, 128а, 129, 130, 130а, 131, 133, 133а, 133у, 134, 135, 136, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 145а, 147, 149, 151, 153;
Арсенальная: 15;
Багратиона: 4, 6, 6а, 8;
Бородинская: 20у, 23/9, 25, 27, 29, 31, 33, 37/3, 39, 41а, 43, 45, 46/50, 47;
Давыдова: 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8а, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 28, 28а, 28б, 28в, 29, 29а, 30, 30а, 31а, 32, 33а, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 42а, 100у;
Енисейская: 1, 1у, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24;
Кирова: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14/1, 14/2, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19/1, 19/2, 20, 20а, 21/1, 21/2, 22, 22а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 45, 48, 49, 50, 52, 54, 56а, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 93, 112;
Кутузова: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 5в, 7;
Магнитогорская: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11у, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;
Русская: 2а, 2д, 5, 7, 9, 9б, 11, 11а, 15, 17а, 19в, 25, 27, 27а, 29, 33, 35, 37, 39, 39а, 41в, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 53а, 53б, 53д, 55, 55а, 55а/0, 57, 57а, 57б, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/63, 61, 61в, 63, 65а, 67/1, 67/2, 68/1, 68а, 69, 70, 70а, 71, 72, 72а, 72в, 73, 73а, 73б, 74, 74а, 74б, 75, 76, 76а, 76б, 77, 78, 78а, 79, 80/2, 81, 82, 83, 84, 85, 85а, 86, 87, 87а, 88, 88а, 88а, 90, 94, 94а, 97, 98, 99;
Татарская: 1, 5, 6;
Узбекская: 14, 15;
Чапаева: 2, 4, 5, 8, 12, 14, 16, 24, 26;
Чкалова: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26.
По всем вопросам, связанным с работой энергокомпании, а также предоставлением коммунальных услуг теплоснабжения, просим обращаться по телефонам горячей линии Приморских тепловых сетей: 8 (4232) 279-60-00, 8 (4232) 279-60-01.