Владивостокцев приглашают на акции по высадке деревьев

Владивостокцев приглашают на акции по высадке деревьев
Владивостокцев приглашают на акции по высадке деревьев
Сегодня, 12:24ОбществоФото: vlc.ru
В предстоящие выходные, 15 и 16 мая, на улице Русской, 94а и на территории ландшафтно-парковой зоны ДВФУ высадят десять тысяч саженцев в рамках проекта «Вернём кедр Приморью».

Инициаторами мероприятий выступили фонд поддержки гражданских инициатив «Русь» и межрегиональный фонд поддержки молодых инициатив «Татьянин день — Приморье», пройдут акции при содействии администрации Владивостока.

Организаторы проекта отметили, что акции по высадке кедра проходят во Владивостоке с 2012 года. В этом году проект реализуется при поддержке фонда Президентских грантов.

15 мая высадка кедров состоится на улице Русской, 94а, 16 мая — на территории ландшафтно-парковой зоны ДВФУ. Начало акций в 12:00.

«На территории ландшафтно-парковой зоны ДВФУ для участников акции будут подготовлены угощения и развлекательная программа — это историческая театрализованная постановка „Вальс Победы“, мастер-класс по живописи и другие мероприятия», — рассказали организаторы.

На этом участке высадят аллею в рамках федерального проекта «Международный сад мира и памяти в честь защитников Отечества «Благодатное кольцо».

Принять участие в акциях могут все желающие — зарегистрироваться можно по ссылке: den-kedra.com.

Получить консультацию по мероприятию можно через директ официальных аккаунтов в Instagram: @adm_vlc или @den_kedra.

Сюжеты:
Приморский край
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