«Большой Брат» не следит за приморцами, но присматривает

Также, с помощью наблюдения, сотрудники МАУ получают обезличенные данные о том какое количество людей, какого возраста, какого пола, в каком количестве, и в какое время посещают парки, как долго в них задерживаются. Благодаря анализу этих сведений можно узнать какое место посещают чаще других, где собирается молодежь, где отдыхают взрослые, какие места популярны у детей. Исходя из полученных данных, в скверах, парках и на набережных можно интегрировать именно те активности, которые лучше всего подойдут определенному контингенту горожан. Понравятся тем, кто чаще всего посещают те или иные участки общественных пространств.