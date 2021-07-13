«Большой Брат» не следит за приморцами, но присматривает

«Большой Брат» не следит за приморцами, но присматривает
«Большой Брат» не следит за приморцами, но присматривает
Сегодня, 17:03ОбществоФото: Александр Дедов / Золотой Рог
Камеры видеонаблюдения в парках и скверах дальневосточной столицы не умеют распознавать людей.

А «голос с неба» — лишь сотрудник муниципального учреждения Дирекции общественных пространств, который просит особо безответственных граждан не распивать спиртное в общественном месте и не дебоширить, пишет «Альянс.HELP».

По словам исполнительного директора МАУ Анастасии Размахниной, горожане могут без опаски посещать парки и скверы, следить за ними там никто не будет. У нестандартной визитной карточки Дирекции — «говорящих камер», есть всего две цели: обеспечение безопасности и аналитика.

В камерах не предусмотрена техническая возможность распознавания личностей. Однако записи с них иногда помогают правоохранителям в раскрытии преступлений.

Также, с помощью наблюдения, сотрудники МАУ получают обезличенные данные о том какое количество людей, какого возраста, какого пола, в каком количестве, и в какое время посещают парки, как долго в них задерживаются. Благодаря анализу этих сведений можно узнать какое место посещают чаще других, где собирается молодежь, где отдыхают взрослые, какие места популярны у детей. Исходя из полученных данных, в скверах, парках и на набережных можно интегрировать именно те активности, которые лучше всего подойдут определенному контингенту горожан. Понравятся тем, кто чаще всего посещают те или иные участки общественных пространств.

А в случае, если окажется, что зона транзитная, то там можно будет разместить велосипеды и самокаты, перехватывающие парковки.

Видеонаблюдение – это благо, это помощь для развития интеллектуальной жизни и связанности общественных пространств», — резюмировала Размахнина.

Кстати, камеры оборудованы обратной аудиосвязью. Это значит, что оборудование может «разговаривать». Правда техника недостаточно умна, чтобы делать это самостоятельно. Горожане, распивающие спиртное на лавочках в парке слышат «с небес» голос сотрудника Дирекции общественных пространств, которому «не спится» и он всю ночь мониторит ситуацию на объектах.

Сюжеты:
Приморье
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ВладивостокбезопасностьПриморье
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