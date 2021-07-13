Митинг: правила и обязанности

Участники митингов должны соблюдать определённые правила, чтобы мероприятие прошло в рамках закона. Тем, кто участвует в несанкционированных митингах грозит ответственность.

Что важно знать перед митингом:

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