Проектирование туризма в Приморье

Проектирование туризма в Приморье
Проектирование туризма в Приморье
Сегодня, 10:55ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Развитие туристической инфраструктуры Приморья рассмотрели на совещании глава региона Олег Кожемяко, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и гендиректор «Корпорации Туризма.РФ» Сергей Суханов.

Главная тема диалога — возможности для развития наиболее перспективных инвестиционных площадок и основных мест притяжения для гостей региона.

По мнению главы «Корпорации Туризма. РФ», наиболее перспективными для развития туристической инфраструктуры являются Лазовский округ, Партизанский и Хасанский районы. При этом очень важно рассматривать территории в тесной связке с Находкой. Отметил гендиректор корпорации и большой потенциал острова Русский. Здесь, по мнению Сергея Суханова, уже есть перспективные проекты: создан океанариум и развивается студенческий кампус.

«Приморский край имеет уникальную природу, здесь есть красивые песчаные пляжи, радоновые источники. Также у региона богатая история, много интересных легенд. То есть существует возможность создания круглогодичных курортов пляжной, развлекательной и бальнеологической направленности. Уверен, что данные площадки вызовут большой интерес у частных инвесторов», — говорит Сергей Суханов.

По мнению руководителя профильного ведомства, при строительстве на острове Русский крупных объектов необходимо использовать комплексный подход. Он предполагает связь мест притяжения и мест размещения — они должны иметь единый архитектурный стиль и выстроенную сеть сообщения, чтобы туристы могли комфортно перемещаться между ними как на личном, так и на общественном транспорте. Создание туристических объектов также будет стимулировать развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры края.

Как добавил глава региона Олег Кожемяко, на данных территориях уже сформированы земельные участки под размещение объектов туристической инфраструктуры.

«Мы рассмотрели остров Русский как якорную точку, интересную и инвесторам, чтобы строить там гостиницы и яхт-клубы, и гостям и жителям Приморского края в качестве туристско-рекреационного объекта. Безусловно, здесь должны быть созданы хорошие гостиницы, удобные пляжи, дороги. Это большая работа, но „Корпорация Туризм.РФ“ и Министерство развития Дальнего Востока будут помогать в этом вопросе», — подчеркнул губернатор.

По словам главы Минвостокразвития, в Приморье реализуется более половины из 208 инвестиционных проектов, получивших статус резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, направленных на создание туристской инфраструктуры и сервисов.

«Корпорация Туризм.РФ» и Приморский край договорились о дальнейшем взаимодействии по развитию туристических территорий региона.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
ЭкономикаБизнесИнвестицииВладивостоктуризмотдых
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы