В Приморье началась подготовка к зиме

Подготовка жилищного фонда к отопительному сезону 2021-2022 началась в Приморском крае. Сотрудники коммунальных служб уже провели планово-предупредительный ремонт в более трёх тысячах домов, сообщили в краевом правительстве.

В министерстве ЖКХ Приморского края отметили, что летом традиционно проводятся опрессовка, промывка, ремонт и регулировка внутренних инженерных сетей. «Параллельно ремонтируются подъезды, кровли, фасады. На сегодняшний день те или иные профилактические ремонты проведены в более 3 тысячах из почти 12 тысяч жилых домов края. Основной объем этих работ находится в зоне ответственности управляющих компаний и ТСЖ», — рассказали в ведомстве. По словам зампреда правительства Приморья Елены Пархоменко, подготовка жилья к зиме — один из главных пунктов подготовительной ремонтной кампании. Это испытание и ремонт теплотрасс, котельных, бойлерных, насосных. Также специалисты ремонтируют водопроводы и системы электроснабжения. «В этом году процент подготовки к зиме несколько выше показателей прошлого года. Подготовку к отопительному сезону координирует краевой штаб, члены которого выезжают в муниципалитеты, решают возникающие вопросы», — рассказала Елена Пархоменко. По её словам, те объекты, на которых часто возникали аварии зимой, находятся под особым контролем — именно эти участки попадают в первую очередь в ремонтные планы коммунальных предприятий. Напомним, в Приморском крае реализуется государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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