Олег Кожемяко встретил росгвардейцев, вернувшихся в Приморье из зоны СВО

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретил бойцов Росгвардии, вернувшихся домой после участия в специальной военной операции на Украине. Он поблагодарил их за несение службы.
Глава Приморья отметил, что родные и близкие с нетерпением ждали возвращения сводного отряда Росгвардии на родную приморскую землю. Росгвардейцы вернулись живыми, приобретя бесценный боевой опыт.
«Спасибо вам за выполнение воинского долга, успехов вам в ратном труде», — поблагодарил их губернатор.
Успехи росгвардейцев отмечены наградами и внеочередными воинскими званиями.
По стопам бойцов сводного отряда в зону специальной военной операции отправятся добровольцы из Приморского края. Регион обеспечит участников борьбы с неонацизмом необходимой экипировкой.
«Каждый направленный туда груз — это спасённые жизни. Спасённые жизни наших ребят, которые так дороги», — подчеркнул Олег Кожемяко.