Олег Кожемяко встретил росгвардейцев, вернувшихся в Приморье из зоны СВО

Олег Кожемяко встретил росгвардейцев, вернувшихся в Приморье из зоны СВО

Олег Кожемяко встретил росгвардейцев, вернувшихся в Приморье из зоны СВО

Сегодня, 11:36
Общество
Фото: Иван Дякин / пресс-служба правительства Приморского края
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретил бойцов Росгвардии, вернувшихся в регион после участия в специальной военной операции России в Украине. Он поблагодарил их за несение службы

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретил бойцов Росгвардии, вернувшихся домой после участия в специальной военной операции на Украине. Он поблагодарил их за несение службы.

Глава Приморья отметил, что родные и близкие с нетерпением ждали возвращения сводного отряда Росгвардии на родную приморскую землю. Росгвардейцы вернулись живыми, приобретя бесценный боевой опыт.

«Спасибо вам за выполнение воинского долга, успехов вам в ратном труде», — поблагодарил их губернатор.

Успехи росгвардейцев отмечены наградами и внеочередными воинскими званиями.

По стопам бойцов сводного отряда в зону специальной военной операции отправятся добровольцы из Приморского края. Регион обеспечит участников борьбы с неонацизмом необходимой экипировкой.

«Каждый направленный туда груз — это спасённые жизни. Спасённые жизни наших ребят, которые так дороги», — подчеркнул Олег Кожемяко.

Сюжеты:
Приморский край
Олег Кожемяко
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