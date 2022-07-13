Олег Кожемяко встретил росгвардейцев, вернувшихся в Приморье из зоны СВО

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретил бойцов Росгвардии, вернувшихся в регион после участия в специальной военной операции России в Украине. Он поблагодарил их за несение службы

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретил бойцов Росгвардии, вернувшихся домой после участия в специальной военной операции на Украине. Он поблагодарил их за несение службы. Глава Приморья отметил, что родные и близкие с нетерпением ждали возвращения сводного отряда Росгвардии на родную приморскую землю. Росгвардейцы вернулись живыми, приобретя бесценный боевой опыт. «Спасибо вам за выполнение воинского долга, успехов вам в ратном труде», — поблагодарил их губернатор. Успехи росгвардейцев отмечены наградами и внеочередными воинскими званиями. По стопам бойцов сводного отряда в зону специальной военной операции отправятся добровольцы из Приморского края. Регион обеспечит участников борьбы с неонацизмом необходимой экипировкой. «Каждый направленный туда груз — это спасённые жизни. Спасённые жизни наших ребят, которые так дороги», — подчеркнул Олег Кожемяко.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter