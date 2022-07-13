Основным поставщиком фестиваля «На гребне!» стала семейная ферма из Приморья

Основным поставщиком фестиваля «На гребне!» стала семейная ферма из Приморья
Основным поставщиком фестиваля «На гребне!» стала семейная ферма из Приморья
Вчера, 19:09ОбществоФото: pxhere.com
Семейная ферма Василия Гребенникова из Приморского края стала основным поставщиком гребешков фестиваля «На гребне!», который в этом году проводится уже в пятый раз.

В 2022 году в фестивале примут участие рестораторы со всей страны — Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска, Красноярска, Иванова, Ростова-на-Дону, Сочи и др. В каждом заведении гостям будут представлены по три авторских блюда из гребешка от шеф-повара. Цена на блюдо из деликатеса фиксирована. Основной объем продукта поставлен фермой семьи Гребенниковых, которая расположилась в бухте Воевода на территории Хасанского района в Приморском крае, пишет vostokmedia.com.

Фестиваль «На гребне!» посвящен приморскому гребешку. Как известно, это один из самых популярных морепродуктов Дальнего востока. Гребешку даже присвоили название «жемчужина Японского моря». Этот моллюск с давних времен считается деликатесом. А с некоторых пор гребешок стал одной из визитных карточек Дальневосточного края.

Фестиваль «На гребне!» организован с целью популяризации внутреннего гастротуризма, привлечения новых гостей в рестораны, а также повышения профессионального уровня.

Программа фестиваля разделена на две части — дальневосточную и российскую. Главная идея организаторов этого гастрономического события — предложить гостям всех ресторанов страны блюда, главным ингредиентам которых будет культовый сезонный продукт, по доступным ценам. Благодаря проекту в этом году приморские гребешки смогут оценить как жители столицы, так и других регионов России.

Фестиваль «На гребне!» создан с целью развить гастротуризм на Дальнем Востоке. С 2017 года регион признан Booking.com (международным сервисом для путешественников) «самым вкусным направлением» в России.

В первом фестивале «На гребне!», который прошел в 2018 году, приняли участие всего 30 ресторанов-участников из восьми городов.

В 2021 году количество участников выросло до более чем 120 ресторанов из 30 городов России. И уже за первые две недели июля прошлого сезона гости фестиваля попробовали более 35 тысяч живых гребешков и около 50 тысяч блюд из приморского деликатеса.

Организатором масштабного гастрономического события выступает паназиатский ресторан Zuma. В 2024 году планируется, что проект охватит еще больше ресторанов по территории всей России.

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