Основным поставщиком фестиваля «На гребне!» стала семейная ферма из Приморья

Семейная ферма Василия Гребенникова из Приморского края стала основным поставщиком гребешков фестиваля «На гребне!», который в этом году проводится уже в пятый раз.

В 2022 году в фестивале примут участие рестораторы со всей страны — Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска, Красноярска, Иванова, Ростова-на-Дону, Сочи и др. В каждом заведении гостям будут представлены по три авторских блюда из гребешка от шеф-повара. Цена на блюдо из деликатеса фиксирована. Основной объем продукта поставлен фермой семьи Гребенниковых, которая расположилась в бухте Воевода на территории Хасанского района в Приморском крае, пишет vostokmedia.com. Фестиваль «На гребне!» посвящен приморскому гребешку. Как известно, это один из самых популярных морепродуктов Дальнего востока. Гребешку даже присвоили название «жемчужина Японского моря». Этот моллюск с давних времен считается деликатесом. А с некоторых пор гребешок стал одной из визитных карточек Дальневосточного края. Фестиваль «На гребне!» организован с целью популяризации внутреннего гастротуризма, привлечения новых гостей в рестораны, а также повышения профессионального уровня. Программа фестиваля разделена на две части — дальневосточную и российскую. Главная идея организаторов этого гастрономического события — предложить гостям всех ресторанов страны блюда, главным ингредиентам которых будет культовый сезонный продукт, по доступным ценам. Благодаря проекту в этом году приморские гребешки смогут оценить как жители столицы, так и других регионов России. Фестиваль «На гребне!» создан с целью развить гастротуризм на Дальнем Востоке. С 2017 года регион признан Booking.com (международным сервисом для путешественников) «самым вкусным направлением» в России. В первом фестивале «На гребне!», который прошел в 2018 году, приняли участие всего 30 ресторанов-участников из восьми городов. В 2021 году количество участников выросло до более чем 120 ресторанов из 30 городов России. И уже за первые две недели июля прошлого сезона гости фестиваля попробовали более 35 тысяч живых гребешков и около 50 тысяч блюд из приморского деликатеса. Организатором масштабного гастрономического события выступает паназиатский ресторан Zuma. В 2024 году планируется, что проект охватит еще больше ресторанов по территории всей России.

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