СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) должен быть у каждого жителя страны. На ребёнка его оформляют родители в первые дни жизни малыша. Однако у новоиспечённых мам и пап с появлением младенца появляется очень много вопросов о том, где сделать полис ОМС, какие документы нужны и к кому обращаться

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) должен быть у каждого жителя страны. На ребёнка его оформляют родители в первые дни жизни малыша. Однако у новоиспечённых мам и пап с появлением младенца появляется очень много вопросов о том, где сделать полис ОМС, какие документы нужны и к кому обращаться. Чтобы помочь молодым родителям, представители страховой медицинской организации «Восточно - страховой альянс» посетили Приморский краевой перинатальный центр. Новоиспеченным родителям и тем, кто готовится ими стать, вручили памятки с информацией о порядке оформления полиса обязательного медицинского страхования и порядке прикрепления к медицинской организации. Страховые представители проконсультировали их по всем интересующим вопросам и рассказали, почему так важно вовремя оформить полис и какие медицинские услуги могут быть предоставлены по полису малышам. В дальнейшем сотрудники Приморского краевого перинатального центра, отправляющие малышей с родителями в новую жизнь, будут выдавать им памятки «Полис ОМС новорождённого» при выписке из родильного отделения. Как рассказал директор СМО «Восточно-страховой альянс» Борис Тихонов, рождение малыша – самое важное событие в жизни каждой семьи, и с первых дней жизни ребёнка важно заботиться о его здоровье. – Для получения квалифицированной врачебной медицинской помощи нужно своевременно оформить полис обязательного медицинского страхования, который обеспечит бесплатное предоставление медицинских услуг. Пока не оформлен полис, бесплатная медицинская помощь оказывается новорождённым со дня рождения, но не позднее истечения 30 дней со дня государственной регистрации рождения (ЗАГС) по полису законного представителя, то есть родителя, – отметил руководитель СМО «Восточно-страховой альянс». Особый случай, когда оба родителя малыша не имеют полис ОМС, например, военнослужащие или приравненные к ним в медицинском обслуживании лица. Таким родителям необходимо как можно быстрее зарегистрировать ребёнка в органах ЗАГС и получить полис ОМС в страховой компании. Отметим, что подобными памятками обеспечены не только Перинатальный центр региона, но и все женские консультации и детские поликлиники г. Владивостока. Мария ЦИРЛИНА Фото автора

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