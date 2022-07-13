Учительница из Хабаровска первая оформила льготную «Дальневосточную ипотеку»

Наряду с молодыми семьями льготную ипотеку по ставке 2% могут оформлять работники медицинской и образовательной отраслей. Первым получателем дальневосточной ипотеки стала учительница из Хабаровска Нина Страпачук. По решению президента льготой могут воспользоваться все медики и учителя из регионов ДФО.

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал о востребованности льготной ипотеки на Дальнем Востоке, пишет amurmedia.ru. Вице-премьер подчеркнул, что более 44 000 граждан уже оформили кредиты на покупку жилья. В совокупности на эти цели было выделено 183 миллиарда рублей. По президентскому решению «Дальневосточная ипотека» действует не только в отношении молодых семей. Ею могут воспользоваться все представители сферы образования и медицины в регионах Дальнего Востока. По предварительным данным, до конца 2024 года льготную ипотеку смогут оформить более 16 000 врачей и педагогов. Как рассказал Алексей Чекунков, министр РФ по развитию ДВ и Арктики, в дальневосточных регионах проживают и трудятся в сфере образования и здравоохранения порядка 337 000 человек. Чекунков отметил, что благодаря предоставлению ипотечной льготы школы округа смогут привлекать новых кадров, а профессия учителя вновь станет почетной и престижной. Студентов медицинских вузов это будет стимулировать к поиску работы в госучреждениях в сфере здравоохранения. Таким образом, будут решены кадровые вопросы в медучреждениях дальневосточных малонаселенных пунктов. Также это будет способствовать увеличению обеспеченности региона медпомощью. Льготой смогут воспользоваться медработники всех уровней, включая младший медицинский персонал. Программа «Дальневосточная ипотека» рассчитана на молодые семьи, в которых возраст супругов не превышает 35 лет. Приобрести жилье на льготных условиях могут неполные семьи с детьми и участники программы «Дальневосточный гектар». Граждане, которые переезжают на ДВ, также могут оформлять ипотеку под 2%. С июня 2022 года льготой могут пользоваться педагоги со стажем работы в сфере образования от 5 лет в одном из государственных или муниципальных образовательных учреждений ДФО. Аналогичные требования предъявляются к медицинским работникам. Семейное положение и возраст при оформлении дальневосточной ипотеки значения не имеют.

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