В конце июля в Чите пройдет форум, посвященный экономике креативных индустрий в ДФО

Первые встречи в рамках форума пройдут во Дворце молодежи «Мегаполис» в Чите. Здесь же состоится сессия «Акцент на Дальний Восток: культура и туризм». После дискуссии представители Приморья, Забайкалья, а также республик Бурятия и Саха (Якутия) расскажут о том, как они реализовали культурные проекты на своих территориях.
Как сообщает zabrab75.ru, три проекта представит Забайкалье. Это ленд-арт-парк «Тужи», «Фестивальная карта старообрядцев Забайкалья» и «Хорхог: баранина на камнях».
Также в план первого дня форума включены творческие мероприятия. Например, открытие модельной библиотеки в селе Улеты. В рамках реализации нацпроекта «Культура» книжное хранилище было модернизировано. Важное событие произойдет в Хилокском районе. Представители форума посетят «Креативную деревню» в селе Укурик. Проект стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Для его реализации из государственного бюджета выделили 7 миллионов рублей. В селе планируется создать деревню ремесел. Здесь будут разные мастерские. Например, по изготовлению кукол ручной работы и пошиву унтов, по производству юрт и их внутреннего убранства. Также в комплексе будет работать кузница.
30 июля форумчане посетят школу креативных индустрий. Она будет построена на базе культурного училища. Делегаты осмотрят Дом культуры в Смоленке и Забайкальский краевой драмтеатр. На его восстановление было выделено более миллиарда рублей. Работы завершились на год раньше запланированного срока.
В рамках форума замминистра культуры РФ Ольга Ярилова проведет встречу, где будет обсуждаться вопросы реализации различных федеральных проектов и программ, в том числе нацпроекта «Культура». Известно, что гостями Дальневосточного форума станут представители Забайкалья, Сахалина, ЕАО, республик Саха (Якутия) и Бурятия, Чукотского автономного округа, Амурской области и Хабаровского края.