В конце июля в Чите пройдет форум, посвященный экономике креативных индустрий в ДФО

Также в план первого дня форума включены творческие мероприятия. Например, открытие модельной библиотеки в селе Улеты. В рамках реализации нацпроекта «Культура» книжное хранилище было модернизировано. Важное событие произойдет в Хилокском районе. Представители форума посетят «Креативную деревню» в селе Укурик. Проект стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Для его реализации из государственного бюджета выделили 7 миллионов рублей. В селе планируется создать деревню ремесел. Здесь будут разные мастерские. Например, по изготовлению кукол ручной работы и пошиву унтов, по производству юрт и их внутреннего убранства. Также в комплексе будет работать кузница.