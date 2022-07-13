В конце июля в Чите пройдет форум, посвященный экономике креативных индустрий в ДФО

В конце июля в Чите пройдет форум, посвященный экономике креативных индустрий в ДФО
В конце июля в Чите пройдет форум, посвященный экономике креативных индустрий в ДФО
Сегодня, 16:09ОбществоФото: pixabay.com
29 и 30 июля в Забайкалье состоится форум «Культурное наследие и экономика креативных индустрий: открытый диалог». На мероприятие приглашены министры культуры всех субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Первые встречи в рамках форума пройдут во Дворце молодежи «Мегаполис» в Чите. Здесь же состоится сессия «Акцент на Дальний Восток: культура и туризм». После дискуссии представители Приморья, Забайкалья, а также республик Бурятия и Саха (Якутия) расскажут о том, как они реализовали культурные проекты на своих территориях.

Как сообщает zabrab75.ru, три проекта представит Забайкалье. Это ленд-арт-парк «Тужи», «Фестивальная карта старообрядцев Забайкалья» и «Хорхог: баранина на камнях».

Также в план первого дня форума включены творческие мероприятия. Например, открытие модельной библиотеки в селе Улеты. В рамках реализации нацпроекта «Культура» книжное хранилище было модернизировано. Важное событие произойдет в Хилокском районе. Представители форума посетят «Креативную деревню» в селе Укурик. Проект стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Для его реализации из государственного бюджета выделили 7 миллионов рублей. В селе планируется создать деревню ремесел. Здесь будут разные мастерские. Например, по изготовлению кукол ручной работы и пошиву унтов, по производству юрт и их внутреннего убранства. Также в комплексе будет работать кузница.

30 июля форумчане посетят школу креативных индустрий. Она будет построена на базе культурного училища. Делегаты осмотрят Дом культуры в Смоленке и Забайкальский краевой драмтеатр. На его восстановление было выделено более миллиарда рублей. Работы завершились на год раньше запланированного срока.

В рамках форума замминистра культуры РФ Ольга Ярилова проведет встречу, где будет обсуждаться вопросы реализации различных федеральных проектов и программ, в том числе нацпроекта «Культура». Известно, что гостями Дальневосточного форума станут представители Забайкалья, Сахалина, ЕАО, республик Саха (Якутия) и Бурятия, Чукотского автономного округа, Амурской области и Хабаровского края.

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