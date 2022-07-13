Вячеслав Квон: необходима комплексная модернизация электросетевого хозяйства Артёма

Вячеслав Квон: необходима комплексная модернизация электросетевого хозяйства Артёма

Вячеслав Квон: необходима комплексная модернизация электросетевого хозяйства Артёма

Сегодня, 13:39
Общество
Фото: пресс-служда администрации Артёмовского городского округа
Сети на территории Артёмовского городского округа перешли в частные руки. Но муниципалитету повезло найти у руководителей сетевых и подрядных организаций понимание задач по развитию территории

В последние годы Артёмовский городской округ в своём экономическом развитии столкнулся с проблемой ветхости сетей электроснабжения. От перебоев с энергией очень страдали и жители муниципалитета. Как удалось подвигнуть сетевые организации заниматься обновлением инфраструктуры глава городского округа Вячеслав Квон рассказал в интервью нашему изданию.

- Действительно, долгое время складывалась ситуация, когда практически все сети на территории Артёмовского городского округа перешли в руки частных собственников, и не всегда было понимание, что с этой инфраструктуры надо не только получать прибыль, но и вкладываться в её обновление. Однако сегодня с руководителями сетевых и подрядных организаций у нас выстроены хорошие, рабочие отношения, - отмечает Вячеслав Квон. – Нам повезло, что все руководители адекватно понимают стоящие перед ними задачи.

Совместно с каждой компанией мы в администрации городского округа разработали инвестиционные программы по обновлению электросетевого хозяйства Артёма. И сегодня эти программы воплощаются – думаю, что к концу текущего, 2022 года мы заметно улучшим ситуацию с электроснабжением нашего городского округа. Причём речь идёт о комплексной модернизации – то есть не просто меняются провода и опоры, но и оборудование подстанций.

Сюжеты:
Приморский край
Артём
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