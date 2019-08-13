"Группа ГАЗ" заступилась за свои электробусы, которые будут работать во Владивостоке

"Группа ГАЗ" заступилась за свои электробусы, которые будут работать во Владивостоке

13 августа 2019, 08:46
Общество
PR-менеджер дивизиона "Автобусы" "Группы ГАЗ": "Информация о "ненадежности электрических автобусов в реальных условиях российской зимы" не соответствует действительности"

PR-менеджер дивизиона «Автобусы» «Группы ГАЗ»: «Информация о «ненадежности электрических автобусов в реальных условиях российской зимы» не соответствует действительности»

Как сообщала газета «Золотой Рог», «Группа ГАЗ» в ноябре поставит во Владивосток два электробуса для работы на маршрутах города. Машины оснащены ультрабыстрой зарядкой, которая пополняет полностью разряженные батареи за 9-20 минут. В соответствии с контрактом, вместе с электробусами во Владивосток будет направлена зарядная станция.

Газета также со ссылкой на независимых экспертов сообщила, что, по их мнению, переход с троллейбусов на электробусы, пример в котором показала Москва, - затея не только чрезвычайно дорогостоящая, но и трудноосуществимая. В том числе из-за импортных комплектующих и ненадежности электрических автобусов в реальных условиях российской зимы. Так, 17 декабря прошлого года утром на московские маршруты не вышел ни один электробус. Причиной сбоя в движении экологичного транспорта, который должен был прийти на смену троллейбусам, стала низкая температура воздуха, которая, впрочем, не опускалась ниже -15 градусов.

Статья вызвала резонанс. Так, в редакцию обратился представитель дивизиона «Автобусы» «Группы ГАЗ» с заявлением, которое мы приводим полностью:

«Информация о «ненадежности электрических автобусов в реальных условиях российской зимы» не соответствует действительности. Электробус ГАЗ сохраняет полную работоспособность даже при экстремально низкой температуре -40. Работоспособность тяговых батарей поддерживается специальной независимой системой термостатирования, предназначенной для поддержания температуры аккумуляторов в рабочем диапазоне независимо от внешних погодных условий. Данная система позволяет обеспечить не только эффективное использование заряда, но и максимальный срок службы батарей.

В Москве электробусы ГАЗ имеют коэффициент выхода на линию 0,98-0,99, что является очень высоким показателем среди всех видов общественного транспорта. За все время работы электробусов на столичных маршрутах, включая тестовые испытания, не было ни одного случая, когда машины, как написано в публикации, не вышли на линию из-за низких температур. Приведенный в материале пример, что якобы в Москве 17 декабря 2018 года ни один электробус не вышел на маршрут, также не имеет под собой никой реальной подоплёки и уже неоднократно опровергался в СМИ ГУП «Мосгортранс» и Департаментом транспорта Москвы».

Ну а владивостокцам остается только ждать. Как говорится, зима покажет.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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