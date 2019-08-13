"Группа ГАЗ" заступилась за свои электробусы, которые будут работать во Владивостоке

В Москве электробусы ГАЗ имеют коэффициент выхода на линию 0,98-0,99, что является очень высоким показателем среди всех видов общественного транспорта. За все время работы электробусов на столичных маршрутах, включая тестовые испытания, не было ни одного случая, когда машины, как написано в публикации, не вышли на линию из-за низких температур. Приведенный в материале пример, что якобы в Москве 17 декабря 2018 года ни один электробус не вышел на маршрут, также не имеет под собой никой реальной подоплёки и уже неоднократно опровергался в СМИ ГУП «Мосгортранс» и Департаментом транспорта Москвы».