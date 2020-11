Львята потребуют больших расходов

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа ОВЕН. Финансовые вопросы на этой неделе будут иметь особенно большое значение. Так что займитесь делами, проанализируйте перспективы карьерного роста. Если вы отправитесь за покупками, не жалейте времени, выбирайте, обращайте пристальное внимание на качество. ТЕЛЕЦ. В первой половине недели появится возможность дополнительного заработка. Во вторник будьте осторожны, распоряжаясь своими финансами, обычный поход по магазинам может обернуться для вас излишними тратами. В четверг старайтесь слышать и анализировать, что вам сообщают, иначе вы можете пропустить важную информацию мимо ушей. БЛИЗНЕЦЫ. Деньги на этой неделе будут приходить к вам стабильно и в больших количествах. Откладывайте, вам нужен задел на будущее. А текущие траты разделите с любимым человеком. Тем более, что он готов взять на себя многие заботы и расходы. Позвольте ему это. РАК. Во вторник вас могут порадовать денежные поступления и интересные деловые предложения. Именно сейчас вы почувствуете себя востребованным специалистом и с легкостью найдете престижную работу или получите повышение по службе. ЛЕВ. Понедельник и четверг могут стать для вас довольно напряженными днями. Подписывайте контракты, заключайте сделки с новыми партнерами по бизнесу. В среду вероятны новые денежные поступления. В воскресенье возможны непредвиденные расходы на детей. ДЕВА. Постарайтесь разумно использовать свои доходы, не сорите деньгами. В четверг сумму, на которую вы рассчитываете, могут задержать, не расстраивайтесь, на следующий день это недоразумение будет устранено. Постарайтесь пока не брать кредиты. ВЕСЫ. Финансовое положение стабильно, однако вам предстоят крупные траты. Впрочем, они не расшатают ваш бюджет. На работе возможны перемены. Будьте готовы к тому, что новое начальством предъявит новые требования. Воскресенье - удачный день для покупок и приобретений. СКОРПИОН. В понедельник можно пойти на оправданный риск ради будущего успеха. Во вторник или среду вас ожидают крупные заказы или солидные денежные поступления. Вы востребованы, к вашему мнению прислушиваются коллеги и начальство. СТРЕЛЕЦ. Крупные финансовые сделки вам пока что успеха не сулят. Лучше вообще не рисковать, а заниматься привычной работой. Каждодневное добросовестное выполнение своих обязанностей - гораздо более надежный способ получить доход. КОЗЕРОГ. В начале недели вероятны определенные денежные затруднения. Но уже среда порадует новыми денежными поступлениями. Воскресенье окажется удачным днем для похода по магазинам. Только не идите на поводу у детей и их вечного «купи!». ВОДОЛЕЙ. Если вы проявите должную рассудительность и немногословность, то закончите работу в срок и получите премию. Это позволит реализовать давно намеченные планы. Поход по магазинам предпочтительно совершать в первой половине недели. РЫБЫ. В финансовой сфере вы всеми силами будете рваться к заветной цели. В середине недели наступит время практических и конкретных действий, позволяющих максимально конструктивно решить текущие проблемы. А вот про личную жизнь, похоже, придется пока забыть. Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

