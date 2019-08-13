Львята потребуют больших расходов

БЛИЗНЕЦЫ. Деньги на этой неделе будут приходить к вам стабильно и в больших количествах. Откладывайте, вам нужен задел на будущее. А текущие траты разделите с любимым человеком. Тем более, что он готов взять на себя многие заботы и расходы. Позвольте ему это.