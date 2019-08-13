На острове Попова отремонтируют пирс и обустроят навес для пассажиров

Более того, с сентября на базе островной школы впервые открываются две группы полного дня для дошколят - так власти отреагировали на просьбу местных жителей решить проблему с детским садом. Строить здесь новый детсад пока нет необходимости, а вот создать в школе группы дошкольного пребывания на 50 мест - получилось. В помещениях сделан ремонт, закуплена необходимая мебель и игрушки, приведены в порядок санузел и пищеблок.